TKP milletvekili adaylarından Çanakkale Barosu'na ziyaret

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 28. Dönem Çanakkale milletvekili adayları Nevin Aslan, Eftal Yıldırım ve parti heyetiyle birlikte Çanakkale Baro Başkanı Av. Hande Keskin ile Baro Genel Sekreteri Av. Eyüp Aygül’ü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs öncesi TKP Çanakkale milletvekili adayları, Baro Başkanı Keskin ve Baro Genel Sekreteri Aygül ile yaptıkları görüşmede seçim güvenliği konusunda alınacak önlemler ve hukuksal bilgilendirme gereksinimlerine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çanakkale Baro Başkanlığı'nı ziyaretleri sırasında konuşan Türkiye Komünist Partisi Çanakkale Milletvekili Adayları Nevin Aslan ve Eftal Yıldırım, TKP’nin seçim sürecindeki siyasal duruşu, ilkeleri ve seçim çalışmalarının yanı sıra başta yargının durumu olmak üzere ülkenin ekonomik, siyasal ve toplumsal durumuna ilişkin de görüşlerini paylaştı.

TKP milletvekili adayları, önümüzdeki dönemde baro gibi meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte iletişim olanaklarını arttırmak adına yapılacak parti politikaları konusunda bilgi verdi.

'Seçim güvenliği' vurgusu

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çanakkale Baro Başkanı Av. Hande Keskin de Türkiye Barolar Birliği (TBB) olarak seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs öncesinde seçim güvenliği çalışmalarının başlatıldığını, TBB Eğitim Merkezi tarafından, 34 barodan 59 avukatın katılımıyla Ankara’da eğiticilerin eğitimi çalışması yapıldığını bildirdi.

Hande Keskin konuşmasının devamında, yurttaşların kullandıkları oyun sandıktan gerçek iradelerini yansıtacak şekilde çıkmasının ancak seçim güvenliğiyle sağlanabileceğine dikkat çekerek, "Buradan alınacak veriler ve hazırladığımız seçim hukuku rehberiyle, kendi illerinizdeki meslektaşların eğitimine katkı sunabilmenizi amaçladık" ifadesini kullandı.