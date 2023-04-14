Kırmızı önlüklüler anlatıyor: TKP'den 'Dayanışma Belgeseli'

Maraş merkezli depremler olduktan hemen sonra hızla bölgeye hareket eden TKP ekibi, Hatay başta olmak üzere pek çok yerleşime ilk ulaşan ekip oldu.

İçlerinde sağlıkçılar, arama kurtarma gönüllüleri, eğitim emekçileri ve psikiyatrist/psikologların olduğu TKP ekibi arama kurtarma çalışmalarından ilk yardım müdahalelerine, yemek organizasyonundan ısınmak için yakılacak oduna kadar bölge halkının ilk elden ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Sayısı her geçen gün giderek artan ekip, Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşların TKP ile bölgeye yolladığı dayanışma malzemelerini bölge halkına ulaştırdı.

Hiçbir yardımın gitmediği köylerde sağlık taraması yaptı, psikososyal destek sundu. Kronik hastalara ilaç buldu. Hatay'da kurulan Kriz Masası'nda sahra hastanesi ve revir kurarak yaralıları tedavi etti.

Deprem bölgesinde dayanışma faaliyeti açılan semt evlerinde kalıcı hale gelerek devam ediyor.

TKP'nin 'Dayanışma Belgeseli' yayında.