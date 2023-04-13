Gündem | Seçimlerde TKP'yi diğer partilerden ayıran nedir?

Gündem'de Gökhan Kazbek'in konuğu TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan oluyor.

Gökhan Kazbek ve Kemal Okuyan, "Seçimlerde TKP’yi diğer partilerden ayıran nedir, TKP aday profiliyle Türkiye siyasetinde yeni bir sayfa mı açıyor, TKP neden ünlü ve tanınmış isimleri aday olarak tercih etmedi, TKP Kürtlerden, milliyetçilerden ya da muhafazakâr kesimden oy alabilecek mi, TKP'ye artan ilgi sandıklara yansıyacak mı, herkes siyasete katılmalı mı, herkes siyaset yapmalı mı, sosyalizm şahıslara partilere kurumlara göre farklılık gösterir mi?" konularını masaya yatıracak.

Gündem saat 19.00'da soL TV'de.