TKP milletvekili adayları İzmir'de eşit ve özgür bir ülke için pedal çevirdi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir'de milletvekili adayları ve yurttaşların katılımıyla körfezin iki kıyısında iki bisiklet konvoyu oluşturdu.
Birinci bölge milletvekili adayları Konak iskelesinden Göztepe iskelesine, ikinci bölge milletvekili adayları ise Bostanlı'dan Karşıyaka iskelesine kadar tarikatsız, sömürüsüz, bağımsız bir ülke için pedal çevirdi.
Etkinliği ardından yapılan açıklamada "Paranın saltanatına son vereceğiz, herkesin insanca yaşadığı bir Türkiye kuracağız!" denildi.
#İzmir 1. Bölge Milletvekili Adaylarımızın katılımıyla #Konak'ta eşit ve özgür bir ülke için pedal çevirdik.— İzmir TKP (@IzmirTkp) April 29, 2023
Paranın saltanatına son vereceğiz, herkesin insanca yaşadığı bir Türkiye kuracağız!#TKPGelirHerŞeyDeğişir#1oyErdoğanGitsinDiye1oyTKPye pic.twitter.com/wh5p6rypRd
Tarikatsız, sömürüsüz, bağımsız bir ülke için #İzmir 2. Bölge Milletvekili Adaylarımızın katılımıyla #Karşıyaka'da pedal çevirdik.— İzmir TKP (@IzmirTkp) April 29, 2023
Ülkemizi aydınlık yarınlara biz taşıyacağız!#TKPGelirHerŞeyDeğişir#1oyErdoğanGitsinDiye1oyTKPye pic.twitter.com/UpNzxou6Zl