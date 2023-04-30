TKP milletvekili adayları İzmir'de eşit ve özgür bir ülke için pedal çevirdi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir'de milletvekili adayları ve yurttaşların katılımıyla körfezin iki kıyısında iki bisiklet konvoyu oluşturdu.

Birinci bölge milletvekili adayları Konak iskelesinden Göztepe iskelesine, ikinci bölge milletvekili adayları ise Bostanlı'dan Karşıyaka iskelesine kadar tarikatsız, sömürüsüz, bağımsız bir ülke için pedal çevirdi.

Etkinliği ardından yapılan açıklamada "Paranın saltanatına son vereceğiz, herkesin insanca yaşadığı bir Türkiye kuracağız!" denildi.