TKP Merkez Komitesi toplandı

TKP Merkez Komitesi gündemindeki siyasal ve örgütsel konuları değerlendirmek amacıyla toplandı.

Partiden yapılan açıklamada "TKP ülkenin kaynaklarına ve halkın cebine saldıranların ensesinde olacak" denildi.

Toplantıda piyasa ekonomisinin kamu çıkarlarının karşısına özel çıkarları çıkardığı ve toplumun vicdanını en çok zedeleyen saldırı başlıklarında toplumun adalet duygusuna dokunan yaratıcı mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ihtiyacının ele alındığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’de uyuşturucu bağımlılığı giderek yaygınlaşırken bu sorunu tüm boyutlarıyla ele alan ve çok yönlü bir mücadeleyi içeren bir hazırlığın başlatılması karar altına alındı. TKP’nin liselerdeki örgütlenmesi olan Solcu Liselilerin konuyu beklemeden gündeme almalarına karar verildi.

TKP Merkez Yürütme Kurulunda temsil edilen çalışma alanlarının içeriği ve ihtiyaçlar üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. TKP merkezi kurullarının siyasi üretiminin sürekliliğini sağlamaya dönük kararlar alındı.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisinin yola çıkışı ve yol haritasına dair bazı adımlar yakında TKP örgütleri ve kamuoyu ile paylaşılmak üzere somutlandı."