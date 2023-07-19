TKP Merkez Komitesi konferansın ardından ilk toplantısını yaptı

TKP Merkez Komitesi, 15-16 Temmuz’da “Güçlü Örgüt, Etkili Siyaset, İktidar Arayışı” sloganıyla toplanan TKP Türkiye Konferansı'nın ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya ilişkin TKP Merkez Komitesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Toplantıda, TKP Türkiye Konferansı tarafından karar altına alınan yol haritası ve hedefler doğrultusunda önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar yapıldı.



Bu planlama doğrultusunda, Temmuz 2023 Türkiye Konferansı gündem ve hedeflerine dair bir özet rapor önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşılacak.

Siyasi gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıda AKP’nin emekçilere dönük son yıllardaki en kapsamlı saldırısı karşısında yürütülmesi gereken mücadeleye ilişkin kararlar alındı. İktidarın İsveç’in NATO üyeliğinin meclis oylamasına getirilmesine dönük verdiği onay karşılığında farklı kaynaklara göre IMF’den ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geleceği belirtilen para akışı ve buna eşlik edecek olan Varlık Fonu'ndan satışlarla Türkiye’yi daha bağımlı ve borçlu hale getirecek olan ve halka ait kaynakların yağmalanması anlamına gelen adımlar ele alındı. Ardı ardına gelen bu adımlar karşısında TKP’nin artan yoksullaşma, NATO’culuk ve tarikatlara karşı konumlandığı siyasal hattı derinleştirecek araçlar tartışıldı. Bu araçların bir bölümü önümüzdeki günlerde kamuoyu ile buluşacak."