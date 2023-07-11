TKP, Mecidiyeköy'den seslendi: Patronların boşalttığı kasayı emekçilerin cebinden dolduramazsınız

Türkiye Komünist Partisi (TKP), zamlara, hayat pahalılığına ve yoksulluğa karşı İstanbul Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Boyun eğme, emeğine sahip çık", "Örgütlü bir halkı hiç bir kuvvet yenemez" ve "İnsanca bir yaşam sosyalizmde" sloganlarının atıldığı basın açıklamasında, "Patronların boşalttığı kasayı emekçilerin cebinden dolduramazsınız" vurgusu yapıldı.

TKP tarafından basın açıklamasına ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zamlara, hayat pahalılığına ve yoksulluğa karşı bildirilerimiz ve basın açıklamamızla Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'ndan ses verdik: Patronların boşalttığı kasayı emekçilerin cebinden dolduramazsınız!

Tüm işçi ve emekçileri sesimizi yükseltmeye, TKP saflarında eşitlik ve özgürlük bayrağı altında birlik olmaya çağırıyoruz."