TKP Maraş'ta Tetirlik Köy Evi ve Pazarcık Semt Evi'nin açılışını yaptı

Türkiye Komünist Partisi deprem bölgesindeki semt ve köy evi açılışlarına bugün Maraş'ta Tetirlik Köy Evi ve Pazarcık Semt Evi'yle devam etti. Her iki açılışa da yurttaşların ilgisi yoğundu.

Açılışlara katılan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yaptığı konuşmalarda, "Kardeşçe yaşayacağımız bir ülke kurmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Yolumuz uzun ve açıktır" dedi.

'Kimin ahlakının olduğu, kimin ahlaksız olduğu depremde ortaya çıktı'

Okuyan açıklamasına şöyle devam etti:

"Depremdeki yıkımın bedelini yoksullar ödedi. Bu coğrafyada depremler oluyor, olmaya devam edecek. Ama üzerimize çöken evler bizim kaderimiz değil. Bizi yoksulluğa umutsuzluğa mahkum eden düzeni değiştirmek zorundayız.

Biz vicdanlı, ahlaklı bir partiyiz. Bir de örgütlüyüz.

Bize diyorlardı ki 'komünizm bu topraklara yabancıdır, asla yaygınlaşamaz.' Şu an TKP'nin girmediği yer yok. İnsanlara anlattıkları yalanlar... Komünistler vatansızdır, imansızdır, şudur, budur... Hepsi boşa çıktı. Kimin ahlakının olduğu, kimin ahlaksız olduğu bu depremde ortaya çıktı. Vicdanı olan, insanları bu hale getirir mi? Bu halde bırakır mı? Vicdanı olan yurttaşlarını enkaz altında bırakır mı?"

TKP milletvekili adayları da açılıştaydı

TKP Kahramanmaraş milletvekili adayları da açılışta söz aldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden ve aynı zamanda İstanbul'da üniversite öğrencisi olan milletvekili adayı Ali Mert Canel açılışta yaptığı konuşmada "Ben de Pazarcık'ta doğup büyüyen bir emekçi çocuğuyum. Aynı zamanda üniversitede okurken çalışmak zorunda olan bir öğrenciyim. Biz bugün burada depremin ilk gününden beri burada ördüğümüz dayanışmayı büyütüyoruz. Bu enkazın sorumlulularını çok iyi biliyoruz. Bunun hesabını soracağız" dedi.

Kahramanmaraş'ın diğer milletvekili adayı Ahmet Balık, deprem sonrası TKP'nin Maraş'taki dayanışmasından söz etti ve "Seçim zamanında Maraş halkının yanında olan zenginleri, deprem sonrası burada göremedik. Ama Türkiye'nin dört bir yanından gelen dayanışmacı yurttaşlarımızı gördük, TKP'yi gördük" dedi.