TKP Hatay'da bugün 5 yeni semt evini açtı: 'Ülkemizi bu enkazdan kurtaracağız'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından Hatay'da bugün Harbiye, Bostancık, Aşağıokçular, Dursunlu ve Ekinci semt evlerinin açılışı yapıldı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katıldığı semt evi açılışlarından ilki Defne'nin Harbiye Mahallesi'nde gerçekleşti.

Harbiye Semt Evi'nin açılışına Okuyan'la birlikte TKP'nin Hatay Milletvekili adayı Mehmet Alvanoğlu katıldı.

Açılışta konuşma yapan Okuyan, şunları kaydetti:

"Birçoğumuz biliyoruz ki, mücadele etmeyen, dik durmayan hep enkazın altında kalmaya mahkumdur. Şimdi önümüzde bir seçim var. Türkiye'de milyonlarca kişiyi evsiz bırakan, on binlerce kişinin ölümüne neden olan bir siyasi iktidar yine karşımıza çıkıp oy istiyor. Bir kere, çok net bir şekilde bu adamın gitmesi lazım. Yalnız Antakya değil, Edirne'si, Diyarbakır'ı, Ardahan'ı herkes için aynı şey geçerli. Bu adam gitmeli ve gidecek.

Ancak bir başka şey daha var: Artık biz enkaz altında kalmak istemiyoruz, savaş istemiyoruz, yoksulluk istemiyoruz. Salgın hastalıkta boynumuzu büküp eve tıkılmak istemiyoruz. Hastane kapılarında beklemek istemiyoruz. Çocuklarımız düzgün, bilimsel eğitim alsın istiyoruz. Depremlerde binalarımız üzerimize çöksün istemiyoruz. Başka bir yaşam mümkün. Başka bir düzen mümkün. Kardeşçe, eşit, özgür, aydınlık içerisinde yaşamak mümkün. TKP'nin sözü bu.

Ben buraya siyaset yapmaya gelmedim. Depremden sonra buraya üçüncü gelişim. Benim içim kan ağlıyor. Çok sevdiğim bir kentti burası. Geçici olarak bu kent kötü bir darbe aldı, ama ayağa kalkmak zorunda. Sizler sayesinde ayağa kalkacak.

Biz buradayız. Türkiye Komünist Partisi'nin birçok evladı, üyesi, biz bu kentten ayrılmayız. Dışarıdan geldiler depremden hemen sonra. Onların bir bölümü artık burada. Sizin kardeşiniz size emanettir. Ama bizim burada zaten çok fazla dostumuz vardı. İşte görülüyor. Gelin, hep beraber, Defne'yi, Antakya'yı, Armutlu'yu ayağa kaldıralım. Hep beraber. Biz bunu yaparız. Acımız burada, ama orada aynı zamanda büyük bir öfke var, umut da var. Biz size güveniyoruz. Siz de Türkiye Komünist Partisi'ne güvenin."

Bugün #Hatay'da TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla 5 farklı mahallede 5 yeni semt evi açıyoruz.



İlk açılışımız için Harbiye Mahallesi'nde toplanmaya başladık.#TKPGelirHerŞeyDeğişir#1oyErdoğanGitsinDiye1oyTKPye #oylartkpye pic.twitter.com/Nh0j0rjrHb — TKP (@tkpninsesi) April 2, 2023

'Aklınız, vicdanınız ne diyorsa o partiye oy verin'

Harbiye Semt Evi'nin ardından Bostancık Semt Evi'nin açılışı bir çadırda gerçekleşti.

Okuyan burada yaptığı konuşmada "Umutlu olmak için, yaşama sevinci için birbirimizin elinden tutmak zorundayız. TKP bunun için var. İnsanların kardeşlik içinde, eşitlik, özgür, bolluk içinde yaşayacağı bir düzen için uğraşıyor. Komünizmin özünde insan sevgisi, insanların eşitliği var. Komünistler vicdanlı ve ahlaklı insanlardır. Bunu bilin ve buraya sahip çıkın. Bugün burada bir çadır var, yarın daha iyi bir çadır kurarız, sonra el birliğiyle burada binamızı açarız, o bina size ait olur. Sizlerden ne olur umutsuzluğa kapılmayın, yalnız kalmayın, birlikten kuvvet doğar. Biz bu enkazı kaldırırız hep birlikte ve bir daha enkazın altına girmemek için mücadelemizi sürdürürüz. Önümüzde bir seçim var. Gidin aklınız, vicdanınız ne diyorsa o partiye oy verin" dedi.

#Hatay Bostancık semt evimizi bir çadırda açtık. Öfke ve acımızı hep birlikte umuda çevireceğiz.



Şimdi!

Bir daha enkaz altında kalmayacağımız bir ülke için bir araya geliyoruz. #TKPGelirHerŞeyDeğişir#BüyükHalkBuluşması



🗓9 Nisan Pazar, 15.00

📍Ankara, Atatürk Spor Salonu pic.twitter.com/c8NeXxOQIw — TKP (@tkpninsesi) April 2, 2023

'Adaylarımız sizin içinizden çıkan insanlar'

Hatay'da üçüncü semt evi, Defne'nin Aşağıokçular Mahallesi'nde açıldı.

Okuyan burada yaptığı konuşmada bir daha enkaz altında kalmamak için 14 Mayıs'taki seçimlerde ikinci pusulada çark çekiçe, Türkiye Komünist Partisi'ne oy istediklerini belirterek şunları dile getirdi:

"Adaylarımız sizin içinizden çıkan insanlar. Biz popüler insanları, sizin yarattığınız destekle popüler olan insanları aday göstermedik. TKP Türkiye'nin her yerinde küçük esnaf, metal işçisi, inşaat işçisi, doktor, hemşire, öğretmenleri aday gösterdi. Doğrusu bu. Çünkü siz siyaset yapmazsanız zenginler siyaset yapar, yobazlar, imamlar, cihatçılar siyaset yapar."

Okuyan "Depremde yaptıklarımız burada söyleniyor, biz bundan utanıyoruz. Biz insanlığımız nedeniyle buraya ve başka yerlere el uzattık. Aslında bu görev devletindi. Biz bu görevi yerine getiren bir devlet, bir iktidar kuruncaya kadar mücadeleye devam ediyoruz. Size sözümüz olsun. Ama siz de söz verin, bu düzenin partilerine oy vermeyin" dedi.

#Hatay Aşağıokçular'da semt evimizi umutla açtık.



Şimdi!

Yaşamımızı, geleceğimizi hiçe sayan bu düzene karşı insanın el üstünde tutulacağı bir ülke için yan yana geliyoruz.#TKPGelirHerŞeyDeğişir#BüyükHalkBuluşması



🗓9 Nisan Pazar, 15.00

📍Ankara, Atatürk Spor Salonu pic.twitter.com/l1N10uI9de — TKP (@tkpninsesi) April 2, 2023

TKP'nin Hatay'da bugünkü 4. semt evi açılışı ise Dursunlu'da yapıldı. Dursunlu Semt Evi açılışında konuşan Okuyan TKP'nin depremin hemen ardından ekip gönderirken arama kurtarmadan çok halkın gıda, sağlık gibi ihtiyaçlarına odaklandığını belirterek "Sanıyorduk ki bu afra tafra yapan, dünyanın en büyük havaalanlarını, otoyollarını, köprülerini yaptığıyla övünen devlet buraya biraz iş makinesi getirir. Ve biz bir gün gecikerek hiltileri, demir kesme makaslarını yollayabildik. Karşımızda bu kadar vicdansız bir iktidar olduğunu bilseydik biz enkazın altından daha fazla insan çıkarırdık" dedi.

#Hatay'da bugünkü 4. semt evi açılışımızı #Dursunlu'da yaptık.



Şimdi!

Bu karanlık günleri geride bırakıp hep birlikte aydınlık bir ülkede yaşama iradesiyle yan yana geliyoruz. #TKPGelirHerŞeyDeğişir#BüyükHalkBuluşması



🗓9 Nisan Pazar, 15.00

📍Ankara, Atatürk Spor Salonu pic.twitter.com/4yCuLDY5Dt — TKP (@tkpninsesi) April 2, 2023

'Ülkemizi bu enkazdan kurtaracağız'

Hatay'daki 5. semt evi ise Ali İsmail Korkmaz'ın evinin olduğu Ekinci Mahallesi'nde açıldı.

Ekinci Semt Evi'nin açılışında konuşan Okuyan "Depremde en çok yoksullar öldü, en çaresiz bırakılan yoksullar oldu. Biz yan yana geldiğimiz, gücümüzü birleştirdiğimiz sürece enkazın altından çıkarız, bir daha da enkaz altında kalmayız. Ama bunu yapmazsak eğer, bu paradan başka gözü hiçbir şey görmeyen iktidarlar bizi hep çaresiz bırakırlar, hep enkazın altında biz kalırız. Biz örgütlenirsek, Gezi Direnişi'nde olduğu gibi zorbalara meydan okursak o zaman yeni bir hayat kurarız" diye konuştu.

Okuyan "Ayağa kalkacağız. Hayatı yeniden kuracağız. Ülkemizi bu enkazdan kurtaracağız" dedi.