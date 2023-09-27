TKP: Küba devrimini hedef alan her türlü terör saldırısı son bulmalıdır

TKP Merkez Komitesi geçtiğimiz gün Küba'nın Washington'daki büyükelçiliğine molotof kokteyliyle yapılan saldırıya karşı açıklama yaptı.

Bu saldırının Küba devrimine yönelik saldırıların devamı olduğu vurgulanan açıklamada geçmişte yaşanan benzer olaylarda binlerce Kübalının hayatını kaybettiği ve on binlercesinin yaralandığı hatırlatıldı.

ABD'nin Küba'yı "terörist ülkeler" listesine dahil etmiş olmasının emperyalizmin ikiyüzlülüğünü katmerleştirdiği vurgulanan açıklamada, Küba'nın adının bu düzmece listeden derhal çıkartılması ve Küba'ya yönelik ablukaya derhal son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada "Küba devrimini ve onun meşru liderliğini hedef alan her türlü terör saldırısı son bulmalıdır" denildi.

Açıklama şu şekilde:

"ABD’nin Küba devrimini hedef alan saldırılarına 24 Eylül 2023 gecesi bir yenisi eklendi; Küba’nın Washington’daki büyükelçiliğine molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi.

Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmamış olması sevindiricidir; ancak bu durum, ABD emperyalizminin geçmişte düğmesine bastığı sayısız terör saldırısında binlerce Kübalının hayatını kaybettiği, on binlercesinin yaralandığı gerçeğini unutturmamaktadır.

ABD hükümeti bugün saldırıyı kınayan bir açıklamada bulunmuştur; bu açıklama da ülkedeki devrim karşıtı grupların imza attığı terör saldırılarının ABD hükümeti tarafından hem finansal açıdan hem yasal dokunulmazlıkla desteklendiği gerçeğini unutturmamaktadır.

Tüm bu gerçekler ışığında ABD’nin Küba’yı terörist ülkeler listesine dahil etmiş olması emperyalizmin ikiyüzlülüğünü katmerleştirmektedir. ABD, bu keyfi kararla Küba’ya uyguladığı insanlık dışı ablukaya beyhude yere kılıf uydurmaya çalışmaktadır. Onurlu Küba halkı, emperyalizmin kan ve gözyaşına boğduğu dünyamızda kardeşlik ve dayanışmanın yanında olduğunu sayısız kez göstermiştir.

Küba’nın adı bu düzmece listeden derhal çıkartılmalıdır. Küba halkına uygulanan iktisadi, ticari, finansal ablukaya, bu korkunç soykırım suçuna derhal son verilmelidir. Küba devrimini ve onun meşru liderliğini hedef alan her türlü terör saldırısı son bulmalıdır. Bu arsız saldırıların hiçbirinin Küba halkına boyun eğdiremeyeceği bilinmelidir.

Türkiye Komünist Partisi, onurlu Küba halkını ve kardeş Küba Komünist Partisi’ni en sıcak dayanışma duygularıyla selamlamaktadır.

Yaşasın sosyalist Küba!

Yaşasın uluslararası dayanışma!

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi"