TKP Kriz Masası yeni adresine taşındı: 'Dayanışmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz'

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerde on binlerce yurttaş hayatını kaybetti, binlerce bina ise yaşanamaz hale geldi.

Depremlerin ilk saatlerin günümüze kadarki süreçte depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay'ın Armutlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren TKP Kriz Masası, Harbiye Mahallesi'ne taşındı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Türkiye Komünist Partisi, şu ifadelere yer verdi:

"Depremin ilk saatlerinden bu yana Armutlu Mahallesi'nde dayanışmanın adresi olan kriz masamız yeni adresine taşındı.

Yolu düşen, emeği geçen, eli değen herkese çok teşekkür ederiz. Dayanışmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Harbiye Mahallesi Ürgen Caddesi No:95 Defne / Hatay"