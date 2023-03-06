Depremzede: İlk günlerde devletten yardım gelmedi, TKP geldi

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’ta kurduğu yardım ve dayanışma çadırlarında Halk TV muhabiri Burak Tatari ve kameraman Murat Kibar hem depremzedelerle hem de dayanışmaya giden TKP’lilerle röportaj yaptı.

Ortak alan olarak kullanılan çadıra yazılan Nazım Hikmet'in Karayılan Destanı'ndan olan dizeleri okuyan Tatari, sonrasında dayanışma için orada bulunan TKP üyeleriyle ve depremden etkilenen yurttaşlarla konuştu.

Depremden hemen sonra bölgeye geldiklerini anlatan TKP üyesi şunları söyledi:

“Ortak alan için kullandığımız bir çadır var; çay, şarj ünitesi gibi ihtiyaçları karşılamak için. Aynı zamanda büyük bir ilaç deposu olarak kullandığımız çadırımız vardı. Daha sonrasında bu sağlık konteynerlerini kurduk. İlk günlerinden beri kullandığımız sağlık çadırında depremzedelerin tedavilerini ilk elden gerçekleştirdik. Aynı zamanda ilk günden beri çocukların psiko-sosyal açıdan destek olmak için çocuk alanı kurduk. Bir süre biz yürüttük faaliyetleri sonrasında ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim ettik, sağlık çadırı için de aynı şey geçerli.”

'Temizlik ve hijyen malzemeleri en büyük sıkıntımız'

Depremin tam birinci ayında neler yaşadığını anlatan depremzede, devletin ilk günlerde olmadığının altını çizdi.

Şunları söyledi:

“Ben de bir depremzedeyim. Başlarda devletten bir yardım gelmedi, Türkiye Komünist Partisi geldi, yardım etti. Buradaki halk da elinden geldiğince destek olmaya çalışıyor Türkiye Komünist Partisi’ne. Depremin birinci ayında en büyük sıkıntımız temizlik, hijyen malzemesi. İlk günlerde gıda sıkıntısı yaşadık. İçme suyu bile zor bulduk. Daha sonraki günlerde buralara çadırlar yerleştirildi. AFAD’ın elinden çok bir şey gelmiyor galiba. Depodan ve TKP’nin kurduğu yardım çadırlarından gidermeye çalışıyoruz ihtiyaçlarımızı. Önümüz yaz, bazı salgın hastalıklar yaşanıyor ve bu şekilde yaşamaya devam etmek zor.”