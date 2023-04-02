TKP Konya milletvekili adaylarını tanıttı: 'Sandığa emekçilerin oyu girip patronların oyu çıkmasın'

Türkiye Komünist Partisi Konya İl Örgütü bugün yaptığı toplantı ile milletvekili adaylarını tanıttı.

TKP PM üyesi Ali Rıza Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını TKP Konya İl Sekreteri Cem Buksur yaptı. Kısaca 15 adayı tanıtarak başladığı konuşmada “Saydığımız tüm adaylar çevresinde dürüstlüğüyle tanınan, haksızlığa boyun eğmeyen, emekçilerin hakkını savunmak için en önde yer alan insanlar. Kimisi mücadele etmek için partimize üye oldu, kimisi mücadele ederken partiyi buldu. Tüm adaylarımız örgütlülüğün neleri değiştirdiğini çok iyi biliyorlar. Bu yüzden emekçi halkımızı kendilerine oy vermeye çağırıyorlar” dedi.

Milletvekili adaylarını temsilen üç aday konuşma yaptı.

Cenk Samet Er "4. Sınıf hukuk öğrencisiyim. Mezun olduğumda emekçilerin haklarını savunan bir avukat olacağım. Bir genç olarak bizi mecliste temsil edenlerin biz gibi gençler olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer partilerde gençler kenar süsüyken bizim partimizde mücadelenin öznesidir. Tiktok videosu çekip saçma sapan danslarla ulaşılacak kişiler değil ilkeleri ve nasıl bir ülke istediğini bilen bireyleriz. Bu yüzden TKP’den milletvekili adayı oldum. Oylarınızı bekliyorum” dedi.

Mine Çakır “Ben bir kadın ve çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kalan bir anneyim. Kadın olmanın zorluklarıyla yıllardır mücadele ediyorum. Her yerde ilk zarar gören biz kadınlar oluyoruz. Deprem olduğunda, işten çıkarmalar yaşandığında hep en çok kadınlar etkileniyor. Özellikle AKP döneminde uygulanmayan yasalarla daha çok öldürülmeye başlandık. Seçimlerden sonra Cumhur İttifakı kazanırsa bu tablonun daha da kötüleşeceğini düşünüyorum. Bu ittifak kadınların yaşamdan tamamen silinmesini hedefleyen bir ittifak. Tüm kadınları Erdoğan’a karşı bir oy vermeye, bir oyu da kadınların kurtuluşu için TKP adaylarına oy vermeye çağırıyorum” dedi.

Lütfi Dilek “50 yıldan fazladır Türkiye Komünist Partisi’nde mücadele ediyorum. Birçok eylemde bulundum, onlarca grev örgütledim. Bugün baktığımda mecliste bile hiç kimse NATO’ya hayır diyemiyor. Biz yıllardır her yerde NATO’nun nasıl eli kanlı bir terör örgütü olduğunu söylüyoruz. NATO öldürür sosyalizm yaşatır. Yıllardır bağlı olduğum partimden bugün milletvekili adayıyım” dedi.

TKP PM üyesi Ali Rıza Aydın “Pırıl pırıl 15 adayı gördüğüm için çok heyecanlıyım. Hepsinin emekçi olması ne güzel. Türkiye’de küçük bir azınlık Türkiye’nin servetinin yarısından fazlasına el koymuş durumda. Geriye kalan yarısı ise halkımızın, yani emekçilerimizin. Bir tarafta küçük bir azınlık, sömürenler; bir tarafta büyük çoğunluk sömürülenler var. Önümüzde de bir sandık var. Amacımız bu düzeni halka anlatmak. Sandık sihirli bir kutu değil ama sihirli bir kutuymuş gibi davranıyorlar. O sandıktan yine sermaye sahipleri, para babaları, emperyalizmin destekçileri, laiklik ve cumhuriyet düşmanları çıkıyor. Biz istiyoruz ki, sandığa emekçilerin oyu girip patronların oyu çıkmasın, laiklerin oyu girip tarikat liderlerinin oyu çıkmasın, kadınların oyu girip kadın katillerinin oyu çıkmasın. Emekçilerin oyu girip emekçilerin oyu çıksın. Bizim için seçimlerin anlamı budur. Burada aday olan nasıl emekçi kardeşlerimizse, oyları verecek olan nasıl emekçi halkımızsa, oylar da emekçilerin partisine yani Türkiye Komünist Partisi'ne gitmelidir. TKP gelir her şey değişir” dedi.