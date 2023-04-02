TKP Bursa milletvekili adaylarını tanıttı

14 Mayıs seçimlerine 81 bölgede 600 adayla girmeye hazırlanan TKP'nin Bursa milletvekili adayları bugün Bursa Akademik Odalar Birliği'nde düzenlenen bir toplantıyla ilan edildi.

Toplantının açış konuşmasını yapan TKP Bursa İl Başkanı Ayhan Keser, geçen yıl aynı salonda yapılan bir toplantı ile başlayan aday belirleme sürecinin artık tamamlandığını ve şimdi sıranın bu adayların arkasında büyük bir güç biriktirmeye geldiğini söyledi.

Adaylarının TKP'nin güncel fotoğrafını verdiğini vurgulayan Keser "Özel olarak adaylarımız fabrika işçilerinden, AVM emekçilerinden oluşsun diye bir çaba harcamadık. TKP'nin üyeleri, gönüllüleri, dostları zaten büyük bir ağırlıkla bu işçilerden oluşuyor." dedi ve ardından adayları tek tek sahneye çağırdı.

'Ben bir işçi olarak ilk adımı attım'

Hep birlikte sahneye çıkıp salonu selamlayan adayları temsilen bir konuşma yapan tekstil işçisi Semih Hastürk aslında daha önce hizmet sektöründe çalıştığını ama pandemi ile iş yeri kapanınca iş ararken şimdi çalıştığı tekstil fabrikasına girdiğini söyleyerek başladı sözlerine.

14 yaşından beri çalıştığını vurgulayan Hastürk, çalışma hayatı boyunca tıpkı salonda bulunan pek çok işçi gibi ağır şartlarda çalıştığını ama bu sırada patronların ceplerini doldurmaya devam ettiğini ekledi.

Depremin ikinci günü Bursa'dan toplanan yardımları Antakya'ya götüren ekipte de yer alan Hastürk, bir yanda hayat kurtarmaya çalışanlar öte yanda kâr elde etmek için bekleyen iş makinaları ile oluşan tablonun kendisi için çok net bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Semih Hastürk konuşmasını şöyle noktaladı: "Size seçim vaadi olarak ne vadedebilirim, bunu çok düşündüm. Aklıma sadece şu geliyor: Ben sizi bu hayattan kurtaramam ama sizinle her hak aramada, her mücadelede yan yana olma sözü verebilirim. Birlikten kuvvet doğar demişler. Birbirimizin elinden tutalım, yarınlarımızın daha iyi geçmesi için bu sömürücü düzene karşı birlikte mücadele edelim. Ben bir işçi olarak ilk adımı attım ve Türkiye Komünist Partisi'nden aday oldum."

TKP gelir her şey değişir!

Buluşmanın son konuşmasını yapan TKP Parti Meclisi üyesi Aydemir Güler sözlerine hatırladığı bir başka seçim sloganı ile başladı. "İki anahtar" vaadinin gerçek dışı olduğunu herkesin bildiğini ama şimdi deprem korkusu yaşayan İstanbul'da daha büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Güler, depreme dayanıksız olduğu bilinen yani mezar sayılması gereken 90 bin binanın yer aldığı İstanbul'da 750 bin boş konut olmasının izahının olmadığına işaret etti.

"TKP gelir her şey değişir" sloganına değinen Güler, bunun sadece bir slogan olmadığını, somut bir duruma işaret ettiğini söyledi. "Osmaniye'de deprem koordinasyon merkezimize polis saldırısı olduktan sonra bize suç uydurmaya kalktılar ve suların sağlıksız olduğunu söylediğimizi iddia ettiler. O sırada henüz yapmamıştık ama biz de suları analiz ettirmeye karar verdik. Şimdi 'bunlar sularla ilgili dezenformasyon yapıyorlar' diye başladıkları yalan, onları da suları kontrol etmeye mecbur bıraktı. TKP geldi ve bir şey değişti" diyen Güler buna benzer çok örnek olduğunu ekleyerek bu örnekleri daha da çoğaltacaklarını ifade etti.

Konuşmasında "oylar bölünmesin" vurgusuna da değinen Güler, TKP'nin laik bir ülke isteyenlerin oyuna talip olduğunu ama laikliğin seçimde sahipsiz bırakıldığını vurguladı. Bağımsız bir ülke isteyen TKP'nin oyları ile NATO'nun genişlemesine sıfır itiraz sergileyen meclisin oylarının elbette farklı olacağını belirten Güler, TKP'nin oyları bölmediğini çünkü bu ilkeleri sahiplenenlerin adresinin belli olduğunu söyledi.

Aydemir Güler sözlerini şöyle noktaladı: "Kamucu politikalara, devletçi bir ekonomiye, bağımsız egemen bir devlete, laikliğe, kimsenin kimsenin inancına, kültürüne karışmadığı, kardeşçe kol kola girdiği bir duruma ne kadar yaklaşacağız? İşte o ne yaptığımıza bağlı. Ne kadar çalışırsak o kadar yaklaşacağız. Bunların hiçbiri bize yukarıdan ihsan edilmeyecek. Mücadele edeceğiz ve kazanacağız. 100 yıl önce yaptık. Deprem bölgesinde geçen ay küçük bir örneğini yarattık. Şimdi bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmanın zamanı. Kolay gelsin."

Buluşmanın finalini Manifesto Müzik grubu yaptı ve son şarkı için adayları yeniden sahneye çağırdı. Hep bir ağızdan söylenen şarkılarla etkinlik sona erdi.