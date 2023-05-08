TKP Konya İl Örgütü: Saldırı olursa karşı durmak için biz de mitingdeyiz

Türkiye Komünist Partisi Konya İl Örgütü, Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Konya'daki mitingine katıldığını duyurdu.

TKP Konya İl Örgütü yaptığı açıklamada, "Biz de mitingdeyiz. İmamoğlu’na destek için değil ama Erzurum’dakine benzer bir saldırı olursa buna karşı durmak için" ifadelerini kullandı.