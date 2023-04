TKP Kocaeli'de seçim bürosu açtı: 'Bizim olan her şeyi onlardan alacağız'

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) emekçi mahallelerinde açtığı seçim irtibat büroları ve semt evlerine bu hafta sonundan itibaren yeni adresler ekleniyor.

Bugün Kocaeli'de İzmit Üçyol Seçim İrtibat Bürosu mahalle halkı, Kocaeli milletvekili adayları ve TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş'ın katılımıyla açıldı.

Açılışta konuşan Savaş, "Türkiye'de deprem haricindeki gericilik, kötü ekonomik şartlar, sömürü düzeninin yarattığı enkazdan kurtulmak ve 'bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkmalıyız'. İşte tam bu yüzden TKP'nin seçim sloganlarından biri bu." dedi.

'Her şey devletleştirilecek'

Soğan fiyatındaki artışın özelleştirmeci ekonomi politikalarının bir sonucu olduğunu vurgulayan Savaş, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Tarım harikası olan ülkemizde tek bir soğanın fiyatı 8 TL. Türkiye'nin, emekçilerin asıl gündemi bu. Eğer bu sorunu çözmek istiyorsak sebebini bilmemiz gerekiyor. SEKA'nın da, TÜPRAŞ'ın da özelleşmesinin sebebi neyse soğanın kilosunun 30 TL olmasının sebebi aynı: Piyasacılık. Önümüzdeki hafta içinde TKP'nin yayınlayacağı bildiride de göreceğiniz üzere TKP iktidara geldiği ilk 10 günde her şeyi ama her şeyi devletleştirecek. Bizim olan her şeyi onlardan alacağız."

Kocaeli'de yarın Darıca ve Gölcük'te olmak üzere 2 yeni semt evi daha açılacak.