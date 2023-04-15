Mücadele büyüyor: İstanbul ve Eskişehir'de yeni semt evleri açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) emekçi mahallelerinde açtığı semt evlerine bu hafta sonundan itibaren yeni adresler ekleniyor. Bu kapsamda İzmir'de üç, Kocaeli'de iki ve İstanbul, Adana, Eskişehir'de ise birer tane semt evi açılıyor.

İstanbul'da bugün emekçilerin yeni semt evi Gülsuyu'nda TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla açıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada "Bizim olan her şeyi geri alacağız; 5'li 10'lu demeden tüm sektörleri devleştireceğiz" ifadelerini kullanan Okuyan, şöyle devam etti:

"Her kim ki 'piyasa ekonomisi olsun, özel sektör olsun ama ben halkı refah içerisinde mutlu şekilde yaşatacağım' diyorsa yalancının önde gidenidir. Şimdi muhalefet partileri bol keseden atıyor: 'Geleceğiz, çözeceğiz'. Onların AKP'nin 20 yıllık ekonomi politikalarından ne farkı var? Yok. TKP'nin sözü çok açık. Bu ülkede halk Sabancıların, Koçların, Eczacıbaşıların ve diğer çetenin el koyduğu zenginliklere bu halk adına el konmadığı sürece, yaygın bir devletleştirme yapılmadığı sürece yoksulluk ve işsizlik kol gezmeye devam edecek."

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve #İstanbul Milletvekili adaylarımızın katılımıyla İstanbul Gülsuyu'nda semt evimizi açtık.



Bizim olan her şeyi geri alacağız; 5'li 10'lu demeden tüm sektörleri devleştireceğiz.#OylarTKPye#TKPGelirHerŞeyDeğişir #1oyErdoğanGitsinDiye1oyTKPye pic.twitter.com/AJR4CIJSFD — TKP (@tkpninsesi) April 15, 2023

Eskişehir'de emekçilerin bir semt evi daha var

Eskişehir'de mücadelenin yeni adresi Yıldıztepe oldu. Mahallenin semt evi TKP Merkez Komite Üyesi Berkay Önoğlu, milletvekili adayları, müzisyen ve sanatçıların katılımıyla açıldı.