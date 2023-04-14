TKP hafta sonu 14 açılış gerçekleştirecek: 10 yeni semt evi açılıyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bu hafta sonu ülkenin dört bir yanında aralarında 10 yeni semt evinin, il ve ilçe binaları ile seçim irtibat bürolarının olduğu 14 yeni yerin açılışını yapacak.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan TKP, "Ülkemizin dört bir yanında dayanışmayı, eşitlikten ve insanlıktan yana değerleri ayağa kaldırmaya geliyoruz. Bu hafta sonu 14 yeni yer açılışımız var. Semt evlerimize 10 yenisi ekleniyor. Tüm halkımızı açılışlarımıza, tanışmaya, birlik olmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.