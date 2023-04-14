İzmir'de bu hafta sonu üç yeni semt evi açılıyor

Türkiye Komünist Partisi emekçi mahallelerindeki semt evlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

İzmir'de 16 Nisan Pazar günü üç semt evinin açılışı gerçekleştirilecek.

Menemen, Urla ve Çamdibi'ndeki semt evlerinin açılışına TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve İzmir milletvekili adayları da katılacak.

TKP'den yapılan açıklamada, "Örgütlü iyiliğin adresi semt evlerimizi çoğaltıyoruz. Bu Pazar İzmir'de 3 yeni semt evi açıyoruz. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve MV adaylarımızla yapacağımız açılışlara tüm İzmirlileri bekliyoruz" denildi.