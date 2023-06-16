TKP Keçiören: Yurttaşlarımızı kendi kaderine terk edenlere dersini vereceğiz

Ankara'nın Keçiören ilçesinde böcek ilacından zehirlenen 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirmiş, 1'i ağır 10 kişi ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Keçiören'den yapılan açıklamada "Yurttaşlarımızı kendi kaderine terk edenlere dersini vereceğiz!" denildi. Açıklamada "2 yurttaşımızın ölümünün nedeni ranta ve paraya dayalı, halkı kendi kaderine terk eden bu düzendir. Dersinizi vereceğiz! Yurttaşlarımızın yaşaması için bu düzeni mutlaka yıkacağız!" diye belirtildi.

Açıklamada "Bugün, Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda bir daire sahibinin böcek nedeniyle dairesini ilaçlaması sonrası ilacın etkisinin tüm apartmana yayılması sonucu 1'i çocuk 2 yurttaşımızın öldüğü, yaklaşık 10 yurttaşımızın zehirlendiği haberini aldık. Bir anne ve bugün karne alacak olan küçük bir çocuk denetimsizlikler ve ihmaller sonucu hayattan koparıldı. Yurttaşlarımız, ilgili kamu kurumları tarafından yeterli denetim ve gözetimin yapılmaması, insan sağlığını tehdit eden tehlikeli ilaçların satılmaması ve kullanılmaması için önlem alınmaması, belediyelerin kamu hizmetlerini yerine getirmemesi sonucu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Bu olayın yaşanmasından sorumlu olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un "Aslında biz Keçiören Belediyesi olarak hiç ücret almadan binaları, daireleri ilaçlıyoruz, buradan da ciddi bir ders çıkarmamız lazım, bu tür ilaçların denetimi ve yasak gelmesi gerekiyor" dediği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

'Sorumlular, suçunu ve sorumluluklarını üstlenmiyor'

"Ancak Keçiören halkının belediyenin ilaçlama yaptığından haberi dahi yok, bu hizmetlerin duyurulduğu tek bir pano dahi bulunmuyor.

Diğer sorumlulardan Ankara Valiliği ise her zamanki gibi 'olayın kesin sebebinin araştırıldığı' yönünde geçiştiren bir açıklama yapıyor.

Ancak kimse suçunu itiraf etmiyor. Sorumlular, suçunu ve sorumluluklarını üstlenmiyor. Ders alınsın diyenler dersi yurttaşların alması gerektiğini düşünüyor.

O halde Valiye de Belediye Başkanına da soruyoruz, bu ciddi dersi kimin alması gerekiyor? Denetimleri kimin yapması gerekiyor? Altınok'un da deyimiyle 'suçsuz' 2 yurttaşımızın ölmesinde dersi yurttaşlar mı almalı?

Yoksa;

- İnsan sağlığı için tehlikeli olan tarım ilaçlarının serbestçe, kuralsız satılması, denetim yapmayan kamu kurumları mı?

- Sunduğu hizmetleri -kendisine maliyet yükleyen hizmetleri-yeterince duyurmayan belediyeler mi?

- Halk sağlığına ilişkin halka gerekli bilinçlendirme çalışması yapmayan kamu kurumları mı?

- Bu kurumların yöneticileri, başkanlık koltuklarında oturanlar mı?

2 yurttaşımızın ölümünün nedeni ranta ve paraya dayalı, halkı kendi kaderine terk eden bu düzendir. Dersinizi vereceğiz! Yurttaşlarımızın yaşaması için bu düzeni mutlaka yıkacağız!

Hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ailesine başsağlığı, tedavi gören yurttaşlarımızın bir an önce iyileşmelerini diliyoruz."