Ankara'daki böcek ilacından zehirlenme olayına ilişkin iki gözaltı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde böcek ilacından zehirlenen 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 10 kişi ise hastanede tedavi altına alınmştı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Olaya dair gazetecilere bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bir daire sakininin evini ilaçlatmasının ardından olayın meydana geldiğini ifade ederek "İlaçlayan firma yetkilileri '3 gün eve gelmeyeceksiniz' diyor. Fakat kimyasal madde olduğu için havanın da sıcak olmasıyla genleşerek diğer dairelere sirayet ediyor. Şu an 2 vatandaşımız rahmetli oldu. 10 yaşında bir kızımız ve 39 yaşındaki annesi. Bu kızımızın babası da yoğun bakımda. 10 civarında da apartman sakinimiz şu an hastanelere sevk edilmiş durumda" diye konuştu.

Olayla ilgili gözaltına alınan olup olmadığına ilişkin soru üzerine Altınok, "Şu an polisimiz gerekli incelemeleri yapıyor, olay yeri inceleme ekibi eve girecek. Alınan raporlara göre Cumhuriyet savcılığımız da gereğini yapacaktır. 2 gözaltı var şu anda" ifadelerini kullandı.

Emniyet, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından apartmanda yapılan 10 saatlik çalışma sona ererken, zehirlenme belirtisi gösteren 1'i ağır 10 kişinin ise tedavisine Etlik Şehir Hastanesi'nde devam ediliyor. (AA)