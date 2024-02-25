TKP Kayseri'de belediye başkan adaylarını tanıttı

TKP Kayseri Örgütü belediye başkan adaylarını düzenlediği basın açıklamasıyla duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Arslan Kayseri'nin bir işçi kenti olduğunu ve bu kentte birçok örgütsüz işçi olduğunu dile getirdi.

Kapitalizmin ve düzen partilerinin ahlaksız ve ranta dayalı siyasetinin bu soruna çözümsüzlük ürettiğini belirten Arslan, işçi sınıfının sorunlarına gerçekçi çözümün TKP'de olduğunu, Ovacık'ta ve Tunceli'deki gibi bir yerel yönetim anlayışının Kayseri'de de uygulanabileceğini vurguladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Adayı Muhammed Bayram emekçilerin yoğun olarak yaşadığı bu ilçede bir araya geldiklerinde Kayseri'ye de umut olabileceklerini söyledi.

Zenginler için tüm imkanları sağlayan rantçı, sermaye dostu belediye anlayışını reddettiklerini dile getiren Bayram "İnsanların yaşamı için gerekli olan ihtiyaçlar gelir kapısı olarak kullanılamaz. Komünist belediyecilik önceliklerimizde ulaşım maliyetlerini cüzi miktarlara düşürmek, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği denetimleriyle işçi ölümlerini bitirmek gibi görevlerimizi kolektif akılla ve çabayla yerine getireceğiz" dedi.

TKP Talas Belediye Başkanı Adayı Sevda Çiçek ise Talas'ın yıllık geliriyle Talaslı yurttaşlar için neler yapılabileceğini anlattı.

Çiçek komünist belediyecilik ile öğrenci yoğunluklu bir ilçe olan Talas'ta kütüphaneler ve ücretsiz yemekhanelerin kurulabileceğini, çocuklar için ücretsiz kreşler, tüm yurttaşlar için düzenli sağlık taraması, ücretsiz ulaşım, su ve elektrikli gibi temel ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabileceklerini söyledi. "Kuracağımız kadın ve mahalle komiteleri ile ilçemizin sorunlarını kolayca belirleyebiliriz. İlçemizdeki laiklik düşmanı tarikat yurtlarının tümünü kapatıp yerine bilim ve sanat merkezleri açabileceğiz" diyen Çiçek örgütlenme ve komünist belediyecilik için mücadele çağrısında bulundu.

Sarıoğlan'da hırsızlığın üzerine yürüyeceğiz

Öte yandan TKP Sarıoğlan Belediye Meclis Adayı Erdoğan Keleş komünist belediyecilik adına TKP'nin neler yapabileceğini açıkladı.

"Biz halkımıza büyük vaatler değil aydınlık bir gelecek sunuyoruz" diyen Keleş, Karaözü halkından imece kültürünün yaygınlaştırılması, yeniden ve daha sağlıklı biçimde yaratılması, halkı bilinçlendirecek temel eğitim çalışmalarının yürütülmesi ve Karaözü'nün kapanan ortaokulunun yeniden mahallenin çocuklarına eğitim sunması için talepler aldıklarını söyledi.

Erdoğan Keleş "Sarıoğlan Belediyesi'nde normalleşen rant paylaşımını, ahlaksız siyaseti halkla paylaşacak, hırsızlığın üzerine yürüyeceğiz diyerek ekledi.

Kayseri Kadın Dayanışma Komitesi adına konuşan Sevda Çiçek de Sarıoğlan'da kadın ve halk sağlığının öneminden söz etti, Sarıoğlan'ın çocukları ve gençlerinin bilimsel ve laik bir eğitime ulaşması gerektiğini vurguladı. Sarıoğlan'ın sol kültürünü ve tarihi yapısını koruyacaklarını ve gericiliğe izin vermeyeceklerini belirten Çiçek "Bütün zübüklerden kurtulacağız! Oylar TKP'ye" dedi.