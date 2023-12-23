TKP Karaca Köy Evi açıldı: 'Çalışan insan sömürücülere karşı yan yana gelmeli'

Bugün Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Karaca köyünde Türkiye Komünist Partisi Karaca Köy Evi açıldı.

TKP Merkez Komite Üyesi Selahattin Kural ve Sanatçı İlyas Salman'ın katılımıyla açılacağı duyurulan etkinlik, yaşanan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle köy yolunun kapanmasından dolayı TKP Çat temsilcisi Kadir Pekgüzel’in açılış konuşmasıyla gerçekleşti.

Yoğun kar yağışından dolayı köye ulaşamayan TKP heyeti, açılışa katılmak için yola çıkan komşu Kaplıca köyü sakinlerinin daveti üzerine Kaplıca köyünde bir eve misafir oldu.

Misafir olunan köy evinden konuşma yapan TKP Merkez Komite Üyesi Selahattin Kural, "Bugün Karaca köy evinin açılışına katılacaktık ancak ulaşamadık oraya. Köy evi halkın evidir. Ertelemek istemedik ve açılış yapıldı. Orada bulunamadık ama şimdi Kaplıca halkıyla birlikte olduk. Bu vesile ile TKP'nin köy evlerini, semt evlerini, işçi evlerini ve bu ülkedeki eşitsizliklerin nedenini Kaplıca’da sizlerle konuşuyoruz. Bugün hem Karaca’da evimizi açtık, hem de Kaplıca’da sizlerle bir araya geldik" diyerek köy evlerinde halkı bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

'Çalışan insan sömürücülere karşı yan yana gelmeli'

Karaca Köy Evi açılışına selam gönderen İlyas Salman "TKP’nin Karaca köyünde açacağı köy evi için buraya geldik. Şu an Kaplıca köyünde halkla birlikteyiz, Karaca’ya ulaşamadığımız için sizlere bir mesaj gönderiyoruz. Söz veriyoruz, açılışın tekrarını yapacağız, yazın yine geleceğiz, köy evimizin önünde türküler söyleyip halaylar çekeceğiz. Köy evinin sizlerin tartışacağı, oturup kalkacağı, sorunlarınızı konuşacağınız bir ev olmasını temenni ediyoruz" dedi. Ülkede büyük bir eşitsizlik olduğunu aktaran Salman, "Çalışan insanın çalan insan karşısında daha güçlü olabilmesi için yan yana gelmesi gerekiyor" diyerek Kaplıca halkına örgütlenme çağrısı yaptı.