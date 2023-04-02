TKP İzmir milletvekili adayları NHKM Kadın Okuma Grubu ile bir araya geldi

İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) Kadın Okuma Grubu, TKP İzmir milletvekili adaylarıyla NHKM'de toplandı.

Toplantıda okuma grubunun da bir parçası olan adayların yanı sıra gruptaki kadınlar da düşüncelerini paylaştı.

'Bu düzen değişmeden dertlerimiz bitmeyecek'

Buluşmada konuşan TKP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Gülperi Putgül Köybaşı, "Sağlık emekçisiyim, psikiyatri uzmanıyım. Örgütlü mücadelenin içinde olmak hayatımızı dönüştüren bir şey" dedi. Ziyaret ettikleri yerlerde aldıkları tepkileri aktaran ve "Yoksul mahalleler de artık TKP'yi tanıyorlar, sosyalizmi biliyorlar" diyen Gülperi Putgül Köybaşı şöyle konuştu:

"Bu düzen değişmeden dertlerimiz bitmeyecek. Azıcık düzelme diye bir şey maalesef mümkün değil. Şiddet gören kadının da, işyerinde mobinge uğrayan işçinin de, istismara uğrayan çocuğun da dertlerinin ancak yeni bir ülkede sona erebileceğini düşünüyoruz. Bir yurttaşımız yaptığımız bir çalışma sırasında yanımıza gelerek oğlunun deprem bölgesinde arama kurtarma ekibinde olduğunu söyledi ve bize teşekkür etti. 'Devletin olmadığı yerde neler yaptığınızı oğlum anlattı. Ben siyasetle çok iç içe biri değildim ama artık sizinle beraberim' dedi. Bazı şeylerin değişmesi kolay değil ancak hep birlikte başarabileceğimize inanıyorum."

'Bu düzen nedeniyle insanlar sağlığını kaybediyor'

TKP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Gülseren Atal da "Sağlık emekçisiyim, 40 yıl çalıştım. 2 defa çalışma koşulları nedeniyle kanser geçirdim. Sendika ve hemşire örgütlenmelerinde çalıştım. İnsanlara sağlık dağıtmaya çalışırken benim gibi sağlık emekçileri sağlığını kaybediyor. Bunun düzenden kaynaklandığını düşünüyorum. O nedenle TKP'den aday oldum. Mücadelemi de sürdüreceğim" şeklinde konuştu.

Esen Göktoğan, Gülseren Atal, Gülperi Putgül Köybaşı, Gizem Batı Ayaz

'İşimiz seçimle sona vermeyecek'

TKP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Esen Göktoğan ise "Uzun yıllar kadın örgütlenmeleri ardından çevre örgütlerinde mücadele ettim. Hayvanseverim onlar için de mücadele ettim. Ancak bunların tek başına sonuca ulaşmadığını gördüm. Bu sistem değişmedikçe bu yaşananların değişmeyeceğini anladım. TKP'ye böylece üye oldum. Örgütlenmek iyi geldi. Bir kadın olarak, insan olarak kendimi güçlü hissediyorum. İşimiz seçimle de sona vermeyecek. Seçimden sonra da mücadelemiz devam etmek zorunda" diye konuştu.

'Emekçi kadınların Meclis'te daha çok temsil edilmesi lazım'

TKP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Gizem Batı Ayaz da, "Biyomühendis-Akademisyenim. Bilim emekçisiyim. İnsanların hayatına dokunmak, bir şeyleri değiştirebilmek için kanser araştırmaları yapmayı tercih ettim. Ancak gördüm ki bilimsel gelişmeler insanların hayatını değiştirmeye tek başına yetmiyor, yaşadığımız düzenle bağını kurmamız gerekiyor" dedi.

"Pandemide benzer bir durum yaşadık, depremde de aynı şeyi gördük. Eğitimin, sağlığın parayla satılmasını emekçilerinin hayatının ikinci plana atılmasına neden oldu. O yüzden de bu düzenin değişmesi lazım" diyen Batı Ayaz, "Tüm bunları kadınlardan oluşan bir grupla konuşmaktan dolayı da çok mutluyum. Bugün seçimlere doğru değiştirme iradesinin kadınlar açısından ön planda olması, kadınların sesini daha gür çıkarması, emekçi kadınların Meclis'te daha çok temsil edilmesi lazım. Biz bu nedenle emekçi kadın adaylar olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Kötü romanlar nasıl bir kenara fırlatıp atılıyorsa, biz de bu kötü dönemi kenara fırlatıp atacağız'

Toplantı sırasında söz alan yazar Sülbiye Yıldırım'sa, "Edebiyatı, sanatı, tarihi ve yaşamı okurken öğrendik. Kitaplarda kadın karakterler baskındı. Şimdi tarihi yazma zamanı. Kötü romanlar nasıl bir kenara fırlatıp atılıyorsa, biz de bu kötü dönemi kenara fırlatıp atacağız" dedi.