TKP İzmir Evka 2 Semt Evi'nin geleneksel çocuk şenliğinin beşincisi düzenlendi

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) beş yıl önce ilk açılan semt evi olan İzmir Evka 2 Semt Evi, geleneksel çocuk şenliğinin beşincisini düzenledi.

Mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği şenlikte Şubadap müzik grubu şarkılarıyla yer alırken, çocuklara yönelik yüz boyaması ve oyun etkinlikleri gerçekleştirildi.

ÇEDES'e yönelik bilgilendirme masası kuruldu

Şenlik alanında "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında İzmir'deki okullara din görevlilerinin atanmasına karşı bilgilendirme yapmak ve birlikte mücade etmenin yollarını konuşmak amacıyla bilgilendirme masası kuruldu.

Şenlik alanında kurulan bilgilendirme masasında, ÇEDES kapsamında okullara din görevlileri atanmasına karşı mücadele eden veliler kendi deneyimlerini aktararak görüşlerini paylaştı.

Şenlikte konuşma yapan bir veli şunları söyledi:

"Çocuklarımız bizim hayatımızdaki en kıymetli varlıklar ve biz çocuklarımızı okullara emanet ediyoruz. Bu yüzden de çocuklarımıza eğitim verebilecek ve bunun eğitimini almış uzman kişilerin okullarda olmasını bekliyoruz. ÇEDES projesinin en önemli noktalarından birisi de işin uzmanı olmayan, işin ehli olmayan, çocuk gelişiminden ve psikolojisinden anlamayan kişilerin okullarda görev yapacak olması."

Eğitimin dinselleştirilme çabasının eşitsizliğin üzerini örtmek için olduğuna ve projenin bu kapsamda ele alınması gerektiğine dikkat çeken veli, herkesi bu projeye karşı direnç göstermeye çağırdı.

Şenlik yeni dönem atölye kayıtlarının yapılmasıyla sona erdi.