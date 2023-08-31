Milli Eğitim Bakanı'ndan ÇEDES'e 'sosyal kulüp' savunması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “değerler eğitimi” adı altında öğrencilere vaiz, Kuran kursu hocaları gibi din görevlilerinin eğitim vermesini öngören ÇEDES Projesi’ne ilişkin önergeye verdiği yanıtta, projenin “okul dışı bir kulüp çalışması” olduğunu savundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı; “öğrencilerin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseten, koruyan ve geliştiren fertler olmaları” amacıyla Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Protokolü hazırlamıştı. Protokol kapsamında “manevi danışman” olarak görevlendirilen vaiz, Kuran kursu hocaları gibi din görevlilerinin MEB okullarındaki öğrencilere “değerler eğitimi” vereceği belirtilmişti.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, TBMM’ye Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Aygun “Projenin kapsamı, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden farkı nedir? Görevlendirilen kişilerin pedagojik formasyonu var mıdır” sorularını yöneltti. Aygun’un önergesine yanıt veren Tekin, projenin “okul dışı bir kulüp olduğunu” savunarak veli iznine bağlı olduğunu belirtti.

Tekin, “Proje öğretim programında yer alan kök değerler ile evrensel ve toplumsal değerleri kapsamaktadır. ÇEDES Projesi, öğretim programında yer alan kök değerlerin veli izniyle üç resmi kurumun görevlilerinin destek verdiği okul dışı kulüp çalışmalarıdır” dedi. Tekin, “ÇEDES Projesi Protokolü kapsamında okullara manevi danışman görevlendirmesi yapılmamıştır” ifadesini kullandı.

Yanıtın yapılan protokole göre gerçekçi olmadığını belirten Aygun ise “ÇEDES 2023 Yılı Protokolü’nde din görevlilerinin ‘manevi danışman’ adı altında ÇEDES Koordinasyon Kurulu’nda görev yapması ve öğretmenlerle ortak faaliyet planı yapma yetkisi bulunuyor” dedi.

Protokoldeki “manevi danışman”ın tanımını paylaşan Aygun, “Manevi danışman; ‘Diyanet gençlik merkezleri, okuma salonu, genç ofis ve camilerde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti yapan vaiz/vaize, din hizmetleri uzmanı, Kuran kursu öğreticisi ve din görevlisi’ oluyor. Protokole göre öğretmenler ile din görevlilerinin yıllık faaliyet planı hazırlaması öngörülüyor. Yani eğitim kurumları, formasyonu olmayan kişilere teslim ediliyor. Laik eğitim anlayışı dinamitlenmek isteniyor” ifadelerini kullandı.