Hiranur Vakfı'nı rahatsız eden 'Çocuklarımızı bekleyen tehlike: ÇEDES' toplantısı yapıldı

Öncesinde Hira Nur Vakfı üyelerinin gözdağı vermeye kalkıştığı 'Çocuklarımızı bekleyen tehlike: ÇEDES' başlıklı toplantı velilerin katılımıyla Sarıgazi Semt Evi'nde yapıldı.

Haber Merkezi

Çocuk istismarıyla gündeme gelen İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı üyeleri bugün İstanbul'da Sarıgazi Semt Evi’nin "Çocuklarımızı bekleyen tehlike: ÇEDES" toplantısına "kalabalık' bir şekilde katılacaklarını söyleyerek gözdağı vermeye kalkışmıştı.

Sarıgazi Semt Evi'nden yapılan açıklamada "Tarikatların işlerine çomak sokmaya devam edeceğiz. Saat 19.00’da Sarıgazi Semt Evi’nde yapacağımız toplantıya laiklikten yana olan, tarikatlara, cemaatlere ve karanlığa teslim olmayacak tüm Sarıgazilileri bekliyoruz" denilmişti.

"Çocuklarımızı bekleyen tehlike: ÇEDES" başlıklı toplantı velilerin katılımıyla bu akşam Sarıgazi Semt Evi'nde yapıldı.

Semt Evi'nden yapılan açıklamada "Çocuklarımızın geleceğini gerici tarikatların eline bırakmayacağız. Laik, bilimsel ücretsiz ve kamucu eğitimi ülkemizde hakim kılacağız" denildi.

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