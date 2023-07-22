İstismarcı Hiranur Vakfı'ndan ÇEDES projesine karşı mücadele eden TKP'lilere tehdit

ÇEDES protokolü kapsamında okullarda din görevlisi atanmasına karşı verilen mücadele çocuk istismarıyla gündeme gelen İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nı "rahatsız etti".

Hiranur Vakfı üyeleri Sarıgazi Semt Evi’nin bugün saat 19.00'da yapacağı toplantıya "kalabalık' bir şekilde katılacaklarını söyleyerek bir "gözdağı" vermeye kalkıştı.

'Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz'

Sarıgazi Semt Evi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Çedes projesi kapsamında okullara manevi danışman adı altında imamlar atanıyor. Okullar iktidar eliyle tarikatlara ve cemaatlere açılıyor. Hep birlikte bu duruma karşı duvar örmek çocuklarımız için sorumluluğumuz.

Eğitimi tarikatların elinden kurtarmak için verdiğimiz bu mücadele Hiranur Vakfı'nı rahatsız etti. Sarıgazi Semt Evi’nin Çedes projesine karşı yapacağı toplantıya 'kalabalık' bir şekilde katılacaklarını söyleyerek bir “gözdağı” vermeye kalkıştılar.

TKP'nin tarikatlara karşı verdiği mücadeleye devam edecek.

Ülkemizi, geleceğimizi, çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz.

Tarikatların işlerine çomak sokmaya devam edeceğiz. Saat 19.00’da Sarıgazi Semt Evi’nde yapacağımız toplantıya laiklikten yana olan, tarikatlara, cemaatlere ve karanlığa teslim olmayacak tüm Sarıgazilileri bekliyoruz."