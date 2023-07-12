İzmir'de bakanlıktan velilere 'ÇEDES' yanıtı: 'Karalama kampanyası'

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında yapılan protokolle ÇEDES Projesi kapsamında 842 okula "manevi danışman" adı altında din görevlileri atanmıştı.

Yapılan atamalara karşı çıkan öğrenci velileri İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe vererek söz konusu projenin laiklik ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini bildirmişti.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü velilerin dilekçelerine verdiği yanıtta proje kapsamında okullarda din görevlisi görevlendirilmediğini, projenin okul içi çalışmaları kapsamadığını iddia etti.

Dilekçelerine yanıt olarak velilere Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün 5 Haziran tarihli bilgi notu gönderildi.

Söz konusu bilgi notunda Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca müftülük görevlilerinin "Değerler Kulübü" öğrencilerinin "ÇEDES projesi uygulama mekanları"nda ve "okul dışı faaliyetleri" için görevlendirildiği ileri sürüldü.

Bakanlık 'karalama kampanyası' dedi

Yazıda "Bahsi geçen okul-manevi danışman eşleştirmeleri tüm okul öğrencilerine yönelik olmadığı gibi okul içi çalışmaları da kapsamamaktadır. İddia edildiği gibi okul-manevi danışman eşleştirmesine yönelik bir iç protokol maddesi bulunmamaktadır. Söz konusu mesnetsiz haberler, ÇEDES projesi paydaşı olan üç resmi kurumun işbirliğiyle değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasına yönelik karalama kampanyaları olup kurumlarımızı zan altında bırakmaktadır" ifadeleri yer aldı.