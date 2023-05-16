TKP: İtiraz süresinin uzatılması için YSK'ya başvuruyoruz

14 Mayıs seçimlerinin üzerinden geçen ikinci günde, YSK’nin sistemindeki verilerin siyasi partilerle paylaşılması ve sandık sonuç tutanakları ile karşılaştırılmalar yapılması sonucunda çok sayıda oyun YSK’nin sistemine ‘yanlış’ geçirildiği bildiriliyor.

Türkiye Komünist Partisi de bir açıklama yaparak bu duruma karşı YSK'ye itiraz süresinin uzatılması için başvuruda bulunacağını açıkladı.

Yurttaşlar, CHP’nin YSK verilerini paylaştığı sts.chp.org.tr sitesindeki oylarla sandık sonuç tutanakları arasında yapılan karşılaştırmaları sosyal medyadan paylaşıyor. Yapılan paylaşımlarda, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı sandıklarda oyların sisteme yanlış girildiğine dair iddialar yer alıyor.

TKP itiraz etti

İtiraz süresinin kısıtlı olmasına dikkat çekilen açıklamada, TKP "sürenin uzatılması için YSK’ya başvuruyoruz" ifadelerini kullandı.

TKP'nin açıklaması şöyle:

"YSK’nın açıkladığı oy sonuçlarına itiraz süresi oldukça kısıtlı. Kaydırmaların ve hatalı girişlerin sayısı bu itiraz süresi içinde ele alınabilecek sayının çok ötesinde. Bu sürenin uzatılması için YSK’ya başvuruyoruz."

YSK’nın açıkladığı oy sonuçlarına itiraz süresi oldukça kısıtlı.



Kaydırmaların ve hatalı girişlerin sayısı bu itiraz süresi içinde ele alınabilecek sayının çok ötesinde.



Bu sürenin uzatılması için YSK’ya başvuruyoruz. #14mayis2023 — TKP (@tkpninsesi) May 16, 2023

TKP oyları da başka partilere yazılmış!

TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı, TKP'nin oylarının başka partilere yazıldığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarı şunları söyledi:

"YSK Sandık Sonuçları Paylaşım Sisteminde (SSPS-KOKPİT) partimizin oylarını kontrol ediyorum. Bir sürü sandıkta TKP oyları başka partilere yazılmış. Ya sandık oy çeteleleri tutanağa geçirilirken, ya da sandık tutanakları sisteme girilirken. Bu nedir! Belli ki sonu gelmeyecek..."