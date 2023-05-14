TKP İstanbul İl Başkanı: Sayımı izlemek isteyen yurttaşlar okullara alınmıyor

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde oy verme işlemleri sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 191 bin 885 sandıkta oylarını kullandı. Yurtdışında 73 ülke ve 151 temsilcilik ve 16 merkezde kurulan 5 bin 114 sandıkta kullanılarak, Türkiye'ye getirilen ve ATO Congresium'da saklanan oylar da sayılmaya başlandı.

'Boyun eğmeyelim, oylarımıza sahip çıkalım'

Sayımın başlamasının ardından yurttaşlar oylarına sahip çıkmak üzere okullara gitmeye başladı. Öte yandan Türkiye Komünist Partisi Merkez (TKP) Merkez Komite Üyesi ve TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam, sandıklarda sayımı izlemek isteyen yurttaşların okullara alınmadığına dair ihbarlar geldiğini belirtti.

Senem Doruk İnam'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Oy verdiği sandıklarda sayımı izlemek isteyen yurttaşların okullara alınmadığına dair ihbarlar alıyoruz. Bu açık bir hukuksuzluk ve yurttaşlık haklarının ihlalidir.

Boyun eğmeyelim, oylarımıza sahip çıkalım."