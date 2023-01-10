TKP ikinci seçim buluşmasını Konya'da yapacak: 'Palavracılara meydan okuyoruz'

Seçim sloganını "TKP Gelir Her Şey Değişir" diye duyuran Türkiye Komünist Partisi (TKP) seçim çalışmalarına geçtiğimiz günlerde Samsun'dan başlamıştı.

TKP Samsun'un ardından ikinci seçim buluşmasını Konya'da yapacağını açıkladı. Konya seçim toplantısı, 15 Ocak Pazar günü saat 16.00'da İncimiz Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılacağı buluşmada, Süleyman Can Aslanyürek tarafından da bir müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin TKP tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Din istismarcılarına, her söze 'ahlak elden gidiyor'la başlayan palavracılara meydan okuyoruz. Onların ahlakı parayla alınıp satılır. Satılık ahlaklarını da paranın saltanatını da yıkacağız!

Dürüstlükten, doğrudan, aydınlıktan taraf olmaya davetlisiniz."