TKP seçim çalışmalarını Samsun'dan başlattı: 'Köhnemiş olanı yıkacağız'

Seçim sloganını "TKP Gelir Her Şey Değişir" diye duyuran Türkiye Komünist Partisi (TKP) seçim çalışmalarına bugün Samsun'dan başladı.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Seçim çalışmalarımızı #Samsun'dan başlattık! Biz komünistleri yıkıcı olmakla suçlayanlar şunu bilmeli: İyiyi, güzeli, haklıyı, doğruyu, adil olanı KURMAK için kötüyü, çirkini, haksızı, yanlışı, adaletsiz olanı YIKACAĞIZ. #TKPGelirHerŞeyDeğişir" denildi.

Samsun'da düzenlenen toplantıya TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan katıldı. Okuyan yaptığı konuşmada 12 Eylül döneminde askeri faşist cuntanın tehditleri üçe ayırdığını hatırlatarak "Laf olsun diye 'şeriatçı örgütler' derlerdi ama asıl 'bölücüler' ve 'yıkıcılar' derlerdi" dedi. Okuyan "Bizim işimiz bölücülükle değil, biz birleştiririz. Ama o yıkıcılık meselesinde ilan ediyoruz ki yıkıcıyız. Kötüyü yıkmakta hiçbir sakınca yok. Köhnemiş olanı, kötü olanı yıkmadan yenisini kuramazsınız" diye konuştu.

Toplantıda TKP Samsun milletvekili adayı metal işçisi Tamer Yiğit de bir konuşma yaptı.

Yiğit "Patron partileri biz işçileri temsil edemez. Meclisteki vekillerden kaçı işçi?" diye sordu.