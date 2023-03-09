TKP Hatay Kriz Masası'ndan Samandağ Çanakoluk köyüne ziyaret

TKP'nin Hatay'daki Kriz Masası dayanışmayı örgütlemeye devam ediyor. Bugün Samandağ Çanakoluk köyüne ziyaret gerçekleştirildi.

Haber Merkezi

TKP'nin depremin ardından Hatay'da oluşturduğu kriz masasından bugün Samandağ'daki Çanakoluk köyüne bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaret TKP'nin sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:

"Köy köy, mahalle mahalle dayanışmayı örgütlemeye devam ediyoruz.

TKP Hatay Kriz Masası bugün Samandağ Çanakoluk köyünü ziyaret etti.

Planlı, devletçi ekonomiye sahip, laik ve bağımsız bir ülkeyi mutlaka kuracağız.

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