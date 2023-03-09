TKP Hatay Kriz Masası'ndan Samandağ Çanakoluk köyüne ziyaret

Köy köy, mahalle mahalle dayanışmayı örgütlemeye devam ediyoruz.



TKP #Hatay Kriz Masası bugün Samandağ Çanakoluk köyünü ziyaret etti.



Planlı, devletçi ekonomiye sahip, laik ve bağımsız bir ülkeyi mutlaka kuracağız. #depremler #YurttaşSözü

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