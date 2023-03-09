Kadın Dayanışma Komiteleri'nin deprem bölgesindeki son durağı İskenderun oldu

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanından kadınların yazdığı mektupları, video mesajlarını deprem bölgesindeki kadınlara iletmek üzere yola çıktı ve bölgede kadınlarla bir araya geldi.

Kadın Dayanışma Komiteleri heyetinin ilk durağı Adana oldu. Heyet, ilk günden beri Antakya, İskenderun, Osmaniye, Pazarcık ve Adıyaman dayanışma noktalarının lojistik desteğini sağlayan Toros Semt Evi’ndeki kadınlarla buluştu.

Ardından 6 Şubat depremlerinin merkezi olan Osmaniye ve Maraş/Pazarcık bölgelerinden geçerek Adıyaman merkezde iki dayanışma noktasını ziyaret eden KDK heyeti, burada ilk olarak Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde kurulu dayanışma noktasında, ardından Pir Sultan Abdal Derneği Çadırkenti’nde depremden etkilenen kadınlarla buluştu. Buralarda KDK adına konuşma yapan Gizem Batı Ayaz, tüm ülkeye yayılan Kadın Dayanışma Komiteleri üyelerinin dayanışma mesajını, mektuplarını ve dayanışma malzemelerini iletti.

KDK heyeti Adıyaman’dan sonra Hatay/İskenderun’a geçti ve TKP’nin buradaki dayanışma merkezi olan Gürsel Semt Evi’nde kadınlarla bir araya geldi. Semt Evi önünde kurulan sinevizyon perdesinde Türkiye’nin dört bir yanından KDK’lı kadınların dayanışma mesajlarının yer aldığı videoları izleyen onlarca kadın, hep birlikte sloganlar ve alkışlarla dayanışmayı büyüttü. İskenderun'da ziyaretlerini tamamlayan KDK heyeti, buradaki coşkulu dayanışma buluşmasının ardından alkışlarla uğurlanarak bölgeden ayrıldı.