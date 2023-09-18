TKP Hasanoğlan Semt Evi'nde 'Neden Yoksullaşıyoruz?' etkinliği

"Neden Yoksullaşıyoruz?- Yoksullaşmanın Ekonomi-Politiği" konulu etkinlik, TKP MYK üyesi Prof.Dr. Erhan Nalçacı'nın sunumuyla Hasanoğlan Semt Evi'nde gerçekleştirildi.

Haber Merkezi

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan TKP Hasanoğlan Semt Evi'nde, TKP MYK üyesi Prof. Dr. Erhan Nalçacı'nın konuşmacı olduğu "Neden Yoksullaşıyoruz? - Yoksullaşmanın Ekonomi-Politiği" konulu etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte "Yoksulluğun kaynağı nedir, AKP'nin yeni yüksek faiz politikası bizi kurtarabilir mi, Türkiye'de emekçi halkın yoksullaşmasının sebepleri nelerdir?" başlıkları tartışıldı.

Nalçacı yaptığı konuşmada emekçi sınıfların yoksullaşmasının sebebinin üretilen toplumsal zenginliğin eşit dağıtılmaması olduğunu dile getirdi.

Etkinlik, konuşmanın ardından gerçekleştirilen soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

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