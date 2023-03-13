TKP hafta sonu gerçekleştirdiği toplantılarla birlikte seçim takvimini başlattı

Türkiye Komünist Partisi hafta sonu gerçekleştirdiği Merkez Komitesi toplantısı ve ardından gerçekleşen Parti Meclisi üyeleri ve TKP örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıyla seçim takvimini başlattı.

Parti sitesinde söz konusu toplantılara ilişkin haberde şu bilgilere yer verildi:

TKP Merkez Komitesi toplantısının ana gündemi seçimler oldu

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi toplantısı hafta sonunda seçimler ana gündemiyle gerçekleşti. Toplantıda, açıklanan seçim takvimine göre TKP’nin seçim çalışmalarının takvimi de gözden geçirilirken parlamento seçimleri için solun bağımsız seçim ittifakı, seçim propagandası ve Cumhurbaşkanlığı seçimine dair TKP’nin tutumunu bildiren taslak açıklama gündemleri ele alındı.

TKP’nin, Türkiye’de solun kendi bağımsız hattı ve ilkeleriyle seçim barajını aşma şansının doğduğuna işaret ederek parlamento seçimlerine yönelik yaptığı işbirliği çağrısının ardından çağrının muhatabı olan bazı siyasi partilerle yaptığı öngörüşmeler değerlendirildi. Bu çağrıda vurgulanan olanakları değerlendirme sorumluluğuyla TKP’nin önümüzdeki hafta boyunca atacağı adımlar ve gerçekleştireceği temaslar planlandı.

Bu düzenin yol açtığı çürümenin depremle birlikte ortaya çıkan boyutları ve bunun karşısında TKP’nin deprem dayanışması boyunca temsil ettiği değerlerin TKP’nin seçim propagandasının merkezinde yer alması gerektiğine dair bir değerlendirme yapıldı. Bu doğrultuda, TKP’nin seçim süreci boyunca kullanacağı sloganlar, seçim kampanyasının farklı uğraklarında kamuoyu ile paylaşılmak üzere belirlendi. TKP’nin depremden önce ilan ettiği seçim bildirgesinin depremin ardından ortaya çıkan tablo ile birlikte yeniden kaleme alınmasına karar verildi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, TKP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik açıklaması hafta içinde kamuoyu ile paylaşılacak. TKP’ye güç vermek isteyenler için seçim dönemi boyunca devam edecek bir bağış kampanyası başlatılacak.

TKP Parti Meclisi üyeleri ve TKP örgütlerinin temsilcileri seçimlerden önceki son hazırlık toplantısında bir araya geldi

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın sunumuyla gerçekleşen toplantıda depremle birlikte kırılganlığı artan Türkiye kapitalizminin geleceğine ve seçimlere giderken düzen siyasetindeki gerilimlere dair bir değerlendirme yapıldı. TKP’nin bu tabloda yerleştiği alana dair değerlendirmeler paylaşılırken partinin seçim politikaları bu stratejik bağlamda ele alındı.

Toplantıda TKP’nin seçim takvimi başlatıldı. Seçim döneminde yurttaşlara yönelik genel seslenme araçlarının yanı sıra bire bir seçmen örgütlenmesi üzerinde duruldu. İçinde bulunduğumuz haftadan itibaren TKP’nin tüm üye ve gönüllülerinin TKP’ye seçmen örgütlenmesine başlayacağı ilan edildi. TKP milletvekili adaylarının sahadaki çalışmaları da eş zamanlı olarak hızlanarak artacak.

Bu süreçte TKP örgütleri, seçim döneminin ihtiyaçları doğrultusunda tüm TKP üye ve gönüllülerinin katılımına daha açık hale getirilerek TKP’nin iddialarına yakışan büyük bir enerjiyi ortaya çıkaracak şekilde yeniden yapılandırılacak.