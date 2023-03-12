TKP'den Mamak'ta 'Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz' buluşması

TKP'nin "Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz" başlıklı buluşması bugün Ankara Mamak'taki Doğukent Bianca Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla yapılan buluşmaya ilişkin TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yeni bir ülke kurmaya, umudu büyütmeye, ayağa kalkmaya çağırıyoruz. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla Ankara Mamak'tan ses veriyoruz: Bir daha enkaz altında kalmamak için #AyağaKalk" denildi.

'Halkın devletini kuracağız'

Okuyan etkinlikte yaptığı konuşmada "Faturaları şişirmekte bir numara olan GSM şirketleri altyapı yatırımlarını yapmadıkları için deprem bölgesinde kimse birbiriyle iletişim kuramadı. Tüm sektörleri devletleştireceğiz, halkın devletini kuracağız" dedi.

Okuyan "Biz bu ülkenin yurtseverleriyiz. İnsanlarımızın iyiliği ve refahı için uğraşıyoruz. Bu seçimlerde çarpıcı bir başarı elde eden TKP bu ülkenin umudu olur, biz hakkımızı istiyoruz; seçimlerde de..." diye konuştu.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan:



◾ Faturaları şişirmekte bir numara olan GSM şirketleri altyapı yatırımlarını yapmadıkları için deprem bölgesinde kimse birbiriyle iletişim kuramadı. Tüm sektörleri devletleştireceğiz, halkın devletini kuracağız. #TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/144mk4DVbf — TKP (@tkpninsesi) March 12, 2023