TKP Genel Sekreteri'nden CHP Sözcüsü'ne 'Hayvan Çiftliği' hatırlatması

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in bugün Kürtlere yönelik eşitsizliklere işaret etmek için Hayvan Çiftliği'nin yazarı George Orwell'den alıntı yapmasına tepki gösterdi.

Okuyan X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP sözcüsü Deniz Yücel’e George Orwell’in ilerici aydınların listesini devlete teslim eden bir muhbir olduğunu, Hayvan Çiftliği’nin bu kadar popüler olmasını CIA’nın 'derin' müdahalesinin sağladığını hatırlatmanın bir yararı var mı bilmiyorum" diye belirtti.

Okuyan paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"CHP sözcüsü 'bütün insanlar eşittir ama bazıları daha eşittir' sözünün Orwell’e ait olduğunu söyledikten sonra, 'Stalin dönemi Sovyetler Birliğindeki eşitsizlikleri çarpıcı bir dil ve öyküyle eleştiren ‘Hayvan Çiftliği’ isimli ünlü eserinden bir alıntıdır' demiş.

Kürtlere dönük eşitsizliklere işaret etmek isterken bile anti-komünizme sarılma ihtiyacı neden duyarsınız?"

CHP sözcüsü Deniz Yücel’e George Orwell’in ilerici aydınların listesini devlete teslim eden bir muhbir olduğunu, Hayvan Çiftliği’nin bu kadar popüler olmasını CIA’nın “derin” müdahalesinin sağladığını hatırlatmanın bir yararı var mı bilmiyorum. CHP sözcüsü “bütün insanlar eşittir… pic.twitter.com/GwY45gtd74 — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) December 4, 2023

Yücel bugün yapılan CHP Parti Meclisi toplantısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti:

"Sayın Erdoğan’ın ve Sayın Bahçeli’nin Kürtlerle ne sorunu var bilmiyoruz. ‘Bütün insanlar eşittir ama bazıları daha eşittir.’ Bakın, bu söz George Orwell'in, Stalin dönemi Sovyetler Birliği’ndeki eşitsizlikleri çarpıcı bir dil ve öyküyle eleştirdiği ‘Hayvan Çiftliği’ isimli ünlü eserinden bir alıntıdır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ‘Kürtler Türkiye’de daha az eşittir’ sözünün altına imzamızı atıyoruz. Zira bu ülkenin, bu toprakların asli unsurlarından olan Kürt kardeşlerimizin uzun yıllar uğradıkları adaletsizlik ve çifte standartların AKP döneminde daha da arttığını hepimiz biliyoruz."