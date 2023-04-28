TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan Soylu'ya tepki: 'En büyük darbe sizsiniz'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, siyasi darbe girişimidir” sözlerine tepki gösterdi.

Okuyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye’yi cemaatlerin, emperyalistlerin, uluslararası tekellerin oyun alanına çevirdiniz. En büyük darbe sizsiniz. Oldu olacak seçimi de yasaklayın!" ifadelerini kullandı.

Soylu “15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, siyasi darbe girişimidir” demiş. Türkiye’yi cemaatlerin, emperyalistlerin, uluslararası tekellerin oyun alanına çevirdiniz. En büyük darbe sizsiniz. Oldu olacak seçimi de yasaklayın! — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) April 28, 2023

AKP'den İstanbul milletvekili adayı olan Bakan Soylu dün İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nı ziyaretinde yaptığı açıklamada "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir" demişti.

Soylu "14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler" ifadelerini kullanmıştı.