TKP: Bu kenti asıl sahiplerine, emekçilere kazandıracağız

Türkiye Komünist Partisi, Galata Köprüsü'ne bu sabah bir pankart astı. Pankartta "Bu kenti asıl sahiplerine, emekçilere kazandıracağız" denildi.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sözümüz söz! Laik, eşitlikçi, bağımsız, egemen ve refah içinde bir ülke kuracağız. Bugün İstanbul’u güzelleştireceğiz, yarın tüm ülkeyi" ifadesi kullandı.

Söz konusu paylaşımda ayrıca "Beklemede kalın" denildi.