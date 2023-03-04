TKP Genel Sekreteri Okuyan, MK üyeleri, hukukçu ve gazetecilerin deprem bölgesindeki ziyaretleri sürüyor

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bugün parti Merkez Komite üyeleri, hukukçular ve gazetecilerden oluşan heyetin deprem bölgesindeki ziyaretleri devam ediyor.

Heyet Osmaniye semt evinden sonra Antakya Defne Dursunlu ve Yukarı Dursunlu Mahalleleri'nde yurttaşlarla bir araya geldi.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "On binlerce insanımızı kaybettik, acımız çok taze. Bir yandan yurttaşlarımızla dayanışmaya bir yandan bu günleri bir daha yaşamayacağımız bir düzen kurmak için mücadeleye devam ediyoruz. Umut kolaycı çözümlerde değil. Umut ülkemizin aydınlık yüzlü, emekçi insanlarında..." denildi.