TKP Genel Sekreteri Okuyan, MK üyeleri, hukukçu ve gazeteciler Osmaniye'deki semt evinde

Depremin üçüncü gününde Osmaniye'de Türkiye Komünist Partisi'nin dayanışma merkezi olarak kurulan ardından semt evine dönüştürülen Yunus Emre Semt Evi'ne, 15 Şubat ve 28 Şubat tarihinde polis baskını gerçekleşmiş ve TKP üyeleri gözaltına alınmıştı. Öte yandan mahallede yaşayanlar yaşananları soL'a anlatmış, polislerin 'şikayet var' dediğini ancak bölgede kimsenin böyle bir şey yapmayacağını söyleyerek "Bizden kimse şikayetçi olmaz" demişti.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bugün parti Merkez Komite üyeleri, hukukçuları ve gazetecilerden oluşan bir heyetle Osmaniye'deki TKP Yunus Emre Semt Evi'ni ziyaret etti.

Kente girmelerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kemal Okuyan, semt evine gidişlerinin engellenmesi için geçersiz bahanelerle yollarının kesildiğini duyurmuştu. Okuyan "Şu anda Osmaniye’de semt evine gidişimizi engellemek için olmadık bahanelerle yolumuzu kestiler. Depremde olmayan organizasyon burada. Devlet işliyor. Ama hukuksuz." dedi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Zorbalığınız, hukuksuzluklarınız, oldubittileriniz yolumuza engel olamayacak. Her ne yapsan varacağız emelimize..." denilmişti.

'Enkaz altında kalmayacağımız bir ülke mutlaka kuracağız'

Kemal Okuyan, parti Merkez Komite üyeleri, hukukçuları ve gazetecilerden oluşan bir heyet Osmaniye semt evine ulaştı. TKP'den yapılan açıklamada, "İyiyi, haklıyı, doğruyu, güzeli daha da büyütmeye geldik. Bir daha enkaz altında kalmayacağımız bir ülke mutlaka kuracağız" denildi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Merkez Komite üyelerimiz, hukukçularımız ve gazeteci dostlarımızdan oluşan bir heyetle #Osmaniye semt evimizdeyiz.



İyiyi, haklıyı, doğruyu, güzeli daha da büyütmeye geldik. Bir daha enkaz altında kalmayacağımız bir ülke mutlaka kuracağız. pic.twitter.com/YChL1lhChO — TKP (@tkpninsesi) March 3, 2023

'TOMA'lar ve otobüslere harcanan parayla mahalleye yol yapılırdı'

Okuyan semt evine gidişlerinde çıkarılan engellere ilişkin yaptığı paylaşımda "Osmaniye’de dostlarımız ve partili arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bugün bizim için harekete geçen devlet güçleri, TOMA’lar, otobüslere harcanan para ile bu mahalleye yol yapılırdı hiç değilse." diye belirtti.

Osmaniye’de dostlarımız ve partili arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bugün bizim için harekete geçen devlet güçleri, TOMA’lar, otobüslere harcanan para ile bu mahalleye yol yapılırdı hiç değilse. — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) March 3, 2023

Ne olmuştu?

TKP'nin Osmaniye'deki deprem dayanışma merkezine 15 Şubat tarihinde düzenlenen polis baskını sırasında 10 parti üyesi gözaltına alınmış, gelen tepkilerin ardından ise TKP üyeleri savcılığa çıkarılmadan serbest bırakılmıştı.

Depremin üçüncü gününden itibaren Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi’nde kurulan TKP'nin yardım merkezinin ise 22 Şubat tarihinde Yunus Emre Semt Evi olarak açılışı gerçekleştirilmişti.

28 Şubat tarihinde semt evine polis baskını düzenlenmiş ve 7 TKP üyesi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan TKP'liler dün adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Osmaniye'de yaşananlara ilişkin açıklamada bulunan TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim arkadaşlarımız nereye gitse sürekli polis otoları onları takip ediyor, trafik polisleri sürekli çevirme yapıyorlar. Mahallenin girişini çıkışını tutmuş durumdalar. Sadece bizim arkadaşlarımıza da değil, bizimle irtibatı olan mahallelilerin de arabalarını çeviriyorlar.

Bir dizi gerekçeyle trafik cezası kesiyorlar. Hem oradaki mahalleliyi bize sahip çıktığı için rahatsız etme doğrultusunda, hem de bizim arkadaşlarımızı tedirgin etme doğrultusunda bir çaba içerisindeler."