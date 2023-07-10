TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu gece saat 00:00'da Halk TV canlı yayınına konuk olacak.
TKP Genel Sekreteri Okuyan bu gece Halk TV'ye konuk olacak
Kemal Okuyan bu gece Halk TV canlı yayınına konuk olacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
TKP Genel Sekreteri Okuyan bu gece Halk TV'ye konuk olacak
Kemal Okuyan bu gece Halk TV canlı yayınına konuk olacak.
Haber Merkezi
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu gece saat 00:00'da Halk TV canlı yayınına konuk olacak.