TKP Genel Sekreteri Okuyan bu gece Halk TV'ye konuk olacak

Kemal Okuyan bu gece Halk TV canlı yayınına konuk olacak.

Haber Merkezi

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bu gece saat 00:00'da Halk TV canlı yayınına konuk olacak.

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