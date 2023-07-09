TKP Merkez Komitesi toplandı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi’nin 9 Temmuz günü gerçekleştirdiği toplantısı tamamlandı.

Toplantıda AKP iktidarının emekçi sınıfları daha da yoksullaştıran politikalarına karşı yürütülecek mücadele ele alındı. TKP’nin yaz döneminde gerçekleştireceği olağan parti konferansının hazırlıklarının da gündem edildiği toplantıda önümüzdeki dönem yayın politikası gündem maddelerinden bir diğerini oluşturdu.

Eşitlik, bağımsızlık ve laiklik mücadelesinin güçlenmesi için olası toplumsal etkileşim olanakları ve TKP’nin ittifak politikası değerlendirildi. Emekçileri bu eksende gerçek bir taraflaşmanın parçası haline getirebilmek için gerekli araç seti gözden geçirildi.

TKP kadrolarının donanımının, ideolojik ve siyasi mücadelenin gelecek dönemdeki ihtiyaçları doğrultusunda güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek yaz kampının programı son haline getirildi.