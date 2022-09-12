TKP Genel Sekreteri Okuyan: Biz yarının değil bugünün çözümünü üretiyoruz

soL TV Bakış programında TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Gökhan Kazbek, 102 kuruluş yıldönümünde Türkiye Komünist Partisi'nin "2023 Yeniden" çağrısı ele alıyor.

Programda "TKP seçim dönemine nasıl hazırlanıyor, iktidara geldiğinde neler yapacak?" sorularının yanıtları konuşuluyor.

Okuyan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- (2023 Yeniden derken 'yeniden'le neyi kast ediyorsunuz?) Hem seçim dönemini hem de Türkiye'nin tarihsel sorunlarını değerlendirirken şuna bakıyoruz. Türkiye'nin tarihinde bizim ayağımızı basabileceğimiz tarihsel zemin nedir? Bu ülkenin tarihinde çok önemli ileriye dönük hamleler var. Bunların en önemlisi 1923'te Cumhuriyet'in kurulması. Ama tabii geriye dönemeyiz. 1919-1923 uğrağı Türkiye'de ileriye dönük dönüşümlerin en güç koşullarda dahi gerçekleştirilebileceğine dair br örnek. Öte yandan o dönemin ekonomik koşulları oldukça farklı. Biz 1923 yeniden deseydik o zaman geriye dönmüş olurduk. Biz şuna işaret ettik, yapıldı bu yüzyıl önce, bir daha yapılır. Bu sefer bugünün koşullarına uygun, yine Cumhuriyetçi, yine bağımsızlıkçı ama bu sefer de emekçi halkın öncülük ettiği ve emekçi halkın iktidarının kurulduğu bir Türkiye Cumhuriyeti'ne ihtiyacımız var.

- TKP sosyalizm hedefinden hiç vazgeçmeyen bir parti. Hep vurguluyoruz. Ve bununla Türkiye'deki cumhuriyetçi birikimi birleştiriyoruz. Zaten Cumhuriyetçi birikimi başka türlü kimse bugün yeniden var edemez. Kapitalist düzen içinde cumhuriyet fikrini, laikliği, bağımsızlığı yeniden ayağa kaldırmak mümkün değil. O yüzden 2023 Yeniden diyoruz.

- (Neden acilen seçim dedin? TKP seçim dönemine nasıl hazırlanacak?) Biz seçimlerin tek başına kurtuluş olmadığını sürekli söylüyoruz. Ama Türkiye o kadar uzun süredir seçime kilitlendi ki. İktidar halkın ödeyeceği yüksek faturalı bir seçim ekonomisi izliyor. Muhalefet de bunu teşvik ediyor. Kaynaklar nereden gelecek belli değil. Bu dönem uzadıkça bu vaatler daha da artacak, seçimden sonra çok daha büyük bir faturayla karşılacak. Halk aslında öfkesini tepkisini çok meşru yollarla ifade edebilecekken herkes seçimi konuşuyor. O zaman seçim hemen olsun diyoruz. Bizim acil seçim çağrımızın seçimin tek başına çözüm olmasıyla hiçbir ilgisi yok. Seçim gündeminin Türkiye'nin önündeki bir perde, duvar olmasından çıkması gerekiyor.

- (Seçim vaatleri) AKP'nin zayıf tarafı ekonomi. Bir popülizm yapıyorlar, hatta emekten söz ediyorlar, sonra koştur koştur sermaye örgütlerine gidip onlara güven vermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla sözleri titrek ve gerçekçi değil. Bunu bir tek vaatle yapabiliyorlar. Bunun karşılığı yok. Kaynak nerede? Bunun yanıtı yok.

- Türkiye'nin üzerine çöreklenmiş bir sınıf var. Bu beşli çeteden ibaret değil. Oraya el koyması gerekiyor halkın. Kaynak orada. Eninde sonunda Türkiye ayağa kalkacak zaten, o kaynağa el koyacak.

- AKP'nin ekmeğine yağ sürmemek için AKP ile mücadele etmek gerekir değil mi? Bize gelen eleştirilerden bir tanesi 'siz muhalefeti eleştiriyorsunuz'. Hayır. Biz AKP'yi eleştiriyoruz. Çünkü AKP iktidarda. Ama muhalefeti de iktidar ile halk arasına girdiği için eleştiriyoruz. Sürekli olarak muhalefet AKP'yi bu halkın sert tepkilerinden kurtarıyor. Sert tepki deyince insanlar bir ürperiyor, kapı pencere kırılması olarak... O değil ki. Halkın tepkisi düşünsel planda olur, mitinglerle olur, gösterilerle olur. Muhalefet ne yapıyor? Aman AKP'yi buradan eleştirmeyin, Amerikancı demeyin, NATO'yu fazla karıştırmayın. Niye? Masa dağılır. Sanki masada NATO'cu olmayan varmış gibi. Laiklik? 'Sakın ağzınıza almayın'. Böyle bir şey olur mu? Sen haklıysan haklı olduğun zeminde mücadele edersin. Tarikatlar ve cemaatler dağıtılsın dediğimiz anda AKP'lilerden çok CHP'liler tepki gösteriyor. Şunu desinler geçsinler: 'Ey AKP'ye oy verenler, biz aynen AKP gibiyiz aslında. Ama o tek adam biz altılı masayız.'. Ondan sonra niye heyecan yok bu toplumda diye kendi kendilerine sormaya devam ederler. Bu bir şaka olmalı. AKP'nin sorun yaratan politikalarında AKP'yi eleştirmeyeceksin, eleştirilerin önüne geçeceksin, sonra da 'AKP'nin ekmeğine yağ sürmeyin' diyeceksin.

- Türkiye toplumunun yarısının Cumhuriyetçi duyarlılığı var. Yazık değil mi o yüzde 50'ye. Niye hep öbür tarafa hitap ediliyor. O yüzde 50 kötürümleştiriliyor. AKP tabanına din sömürüsü yapıldığının, bunun gelinen yoksullukla bağının söylenmesi lazım.

- Bugün Türkiye'nin acil sorunları var. Tarım sorunu, konut sorunu, enerji, Kürt meselesi, kadınların ek bir sömürüye tabi olmaları ya da kadın dönük şiddet. Biz bugün hangi başlıkta ne yapacağımızın yanıtlarını somut olarak vermeye başlayacağız. TKP'nin çok bir birikimi ve ciddi uzmanları, kadroları var. Türkiye'de emekçi halk örgütlüğünün arkasında durarak Türkiye'yi yönetebilir. Biz yarının değil bugünün çözümünü üretiyoruz.

- Türkiye'nin aydınları, Türkiye'nin birikimi, insan kaynakları Türkiye'yi bağımsız, egemen, kendine yeten, laik, çağdaş, eşitlikçi bir topluma hızla getirir. Bunu göstereceğiz. Bizim seçim döneminde anlatacağımız öykü bu olacak.oğal

- Seçim dönemi bizim birkaç yıl önce başlattığımız ülkenin tüm sathına yayılma çabamızla beraber yürüyecek.

- Nerede bir haksızlık var, mücadele var, oraya örgütlü gücümüzle dahil olacağız.

- (TKP marjinal bir parti mi? Kadıköy'e mi sıkıştı) Bu sözü çok ciddiye almıyoruz. Ama Türkiye Komünist Partisi çok yayıldı. Ve belki de en zorlandığımız yerlerden biri Kadıköy. Çünkü Kadıköy'de baskın bir liberal ideoloji var. Liberal ideoloji TKP için büyük tehdit. Biz tabii ki kendimizi dev aynasında görmüyoruz. Kat etmesi gerek çok yol var. Ama iyi yolda gidiyoruz.

- (Semt evleri) TKP'nin 2018'deki örgütlenme ve çalışma tarzında çok radikal değişiklikler oldu. Biz önümüzü açtığımızı düşünüyoruz. Ama henüz başındayız. O bayrak Türkiye'nin her mahallesine dikilecek.

Programı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz: