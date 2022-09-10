TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: Yeni bir dönemi açmış olduk

TKP'nin 102. kuruluş yıldönümünde "2023 Yeniden" çağrısıyla düzenlediği buluşmaların ilki İstanbul'da bugün yapıldı. Binlerce kişi Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir araya geldi.

Coşkulu buluşmanın ardından TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la İstanbul'daki etkinliği, TKP'nin açtığı yeni dönemi, yarın Ankara'da ve 17 Eylül'de İzmir'de yapacağı etkinlikleri ve "2023 Yeniden" çağrısını konuştuk.

'TKP’nin seçim çalışması oy avcılığıyla olmaz'

Bugün İstanbul’da '2023 Yeniden' etkinliklerinizden ilkini gerçekleştirdiniz. Bu etkinliklerin amacı ne, bu açıdan ilk toplantıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?

2023 Yeniden toplantıları, yeni bir düzen, eşitlikçi bir düzen, sosyalizm fikrini güncel kılmak için düzenleniyor. Bu ülkeyi ayağa kaldıracak, karanlıktan çıkaracak biricik kurtuluşu, sosyalizmi daha fazla erteleyemeyiz. Önümüzdeki günlerde tek tek TKP’nin temel sorunlara ilişkin çözüm önerilerini açıklamaya başlayacak. Bir yandan da seçim çalışmalarını başlatmış oluyoruz. TKP’nin seçim çalışması oy avcılığıyla olmaz, somut hedeflerin emekçi halka mal edilmesiyle olur, örgütlenerek olur, düzen partilerine meydan okuyarak olur ve sandıktan sosyalist bir Türkiye için daha fazla umut, daha fazla enerji çıkartma çabası ile olur.

'Türkiye’nin en köklü partisiyiz ve bugüne, geleceğe odaklanıyoruz'

Bugün aynı zamanda 10 Eylül, TKP’nin 102. yaşı….

Biz bu yıl bir yaş günü anması yapmayı tercih etmedik. Partimizin kurucuları Mustafa Suphi ve yoldaşları, Şefik Hüsnü ve diğer önde gelen yöneticilerimiz, Nâzım Hikmet, Hikmet Kıvılcımlı, TKP’ye değer katan bütün isimlere karşı sorumluluğumuz ve borcumuz var. 102 yıl sonra böyle bir düzende yaşamak ağrımıza gidiyor. Bu anlamda yol almak, daha fazla yol almak, TKP için onca yıl verilen emeği, somut kazanımlara taşımak istiyoruz. Türkiye’nin en köklü partisiyiz ve bugüne, geleceğe odaklanıyoruz.

'Kendimizi sahte çözümlerin parçası haline getiremeyiz'

TKP gerçekten bugün dillendirdiği iddiayı hayata geçirebilecek mi? Türkiye’de AKP karanlığını aşmadan bütün bunlar nasıl gerçekleşecek?

AKP karanlığını gerçekten aşmak için bu düzeni değiştirme iddiasına sahip olmak gerekiyor. Türkiye’de düzen siyasetinin laik, bağımsız, adil bir ülke yaratabileceği yalanına TKP ortak olamaz. Bugün sömürü giderek daha da derinleşirken kendimizi sahte çözümlerin parçası haline getiremeyiz.

'Her tür haksızlık ve soruna ilişkin sözümüz ve yanıtımız var'

Ankara’da ve İzmir’de bu etkinliklere devam edeceksiniz. Sonra nasıl devam edilecek?

Bunları birer etkinlik gibi görmeyelim. Biz bir dönemi açıyoruz. Yeni bir haftalık gazete ile başladık, 2023 toplantıları, çözüm önerilerimizi tek tek açıklayacağız. Yeni binalar ve semt evleri açıyoruz. Mücadeleyi her başlıkta yükseltiyoruz. Okullar açılıyor, mahalle ve işyerlerinde bu düzenin yansıması ve sonucu olan her tür haksızlık ve soruna ilişkin sözümüz ve yanıtımız var. 102 yıl önce büyük bir iddia ve kararlılıkla yola çıkan kurucu yoldaşlarımızın mirasını çareçur etmeyeceğiz.

Teşekkür ederiz

Ben teşekkür ederim. Bu vesileyle İstanbul’da bizimle birlikte olan dost parti temsilcilerine, gazeteci dostlarımıza, sendika ve dernek temsilcilerine, tüm konuklara teşekkür ederiz.