TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: 'Türkiye'de bir kopuş ve yeni bir kuruluş gerekli'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan TELE1 TV'de Namık Koçak'ın sunduğu Gündem Özel programına katıldı.

Okuyan, programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Filistin gündemi, yerel seçimler, CHP'deki yenilik söylemi ve Cumhuriyetin yüzüncü yılı başlıklarının konuşulduğu programa dair öne çıkan başlıklar şu şekilde:

'Filistin meselesi sağ duyu üzerinden ele alınamaz'

Gazze'deki yoksulluğa değinen Okuyan Arap şeyhlerinin Gazze'yi umursamadığını çünkü Gazze'de sadece yoksulların olduğunu belirtti. İsrail'in ise arkasında ciddi bir sermaye gücü olduğunu vurguladı.

Hamas'la ilgili eleştirilere değinen Okuyan "Hamas'ın ideolojisi, hareket tarzı, kökenleri, bunlara dair itiraz başka bişey ancak Hamas, Filistin Direnişi'nde öne çıktı diye direnişi gayrimeşru ilan edemeyiz. Siyaset boşluk tanımaz, kim doldurursa o doldurur. Direnişi, Hamas doldurdu. Bu hapishaneden kaçış operasyonudur. Bir ulusa sonsuza kadar hapishanede yaşayın diyebilir misiniz?" dedi ve bu direnişin Hamas'tan ayrılmasının yolunun Filistin'de devrimci bir örgütün direnişin öncüsü olmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Okuyan şunları söyledi:

"Arap davası diye bir dava yok ortada. Petrol zengini Arap şeyhleri Gazze’yi umursamıyor çünkü Gazze’de para yok. Gazze’de sadece yoksullar var. Filistin meselesi sağ duyu üzerinden ele alınabilecek bir mesele değil. Su, elektrik, ilaç, her şey İsrail’in insafında. Böyle bir yerde bir isyan hareketi var."

'Pahalılık bu noktadayken konu yerel seçim olamaz'

Yerel seçim güncemini değerlendiren Okuyan "Şu an kışa giriyoruz ve Türkiye toplumunun geniş bir kesimi için çok zor bir kış geçecek. Bu mu önemli yoksa yerel seçimleri kimin alacağı mı? Toplum yaşanan felaketin gerçek nedenlerini kavrayıp hak arama mücadelesine girmezse yerel seçim sonuçlarının hiçbir kıymeti olmaz. Toplum kolaycı çözümlerden vaz geçip kendi iradesini ortaya koymalı. Bu da örgütlülükle mümkün" değerlendirmesinde bulundu ve şunları söyledi:

“Türkiye’nin kapitalizmde Cumhuriyet değerleriyle yeniden barışma şansı yok. Ülke çürümüş durumda. O yüzden imkansızı istemekten vazgeçmek gerek. Türkiye’de yeni bir kuruluş gerekiyor. Bir kuruluş, bir kopuş gerekli ve bu mümkün.”

'CHP'de değişimin arka planı boş'

CHP'deki değişim söylemiyle ilgili belirsizliğe değinen Okuyan "Öne çıkan üç ismi yan yana koyun, kimi Türkiye'nin siyasi haritasında nereye yerleştireceğinizi bilemezsiniz" diyerek değişimin arka planının boş olduğunu vurguladı. CHP'deki değişim söyleminin, Erdoğan'ın 20 yılın ardından çıkıp "Kim İstanbul'u bu hale getirdi" demesine benzeten Okuyan emekçi halkın artık CHP bariyerini aşması gerektiğini vurguladı.

'Türkiye'de yeni bir kuruluş gerek'

Cumhuriyet'in yüz yıllık öyküsünde sürekli geriye gidiş yaşandığını belirten Okuyan yüz yıl önceki irade, heyecan ve umudun, bunun topraklarda bıraktığı izin kutlandığını, kutlanacak bir Cumhuriyet'in ise olmadığını belirtti.

Cumhuriyet değerlerinin yeniden ayağa kalkabileceğini iddia edenlerin yanıldıklarını vurgulayan Okuyan "Eskinin iflah olma şansı yok. Türkiyenin kapitalizmde yeniden Cumhuriyet değerleriyle barışması imkansız. Türkiye çürümüş durumda. İmkansızı istemekten vazgeçmek gerekiyor. Yeni bir kuruluş gerekiyor Türkiye'ye. Bir kuruluş, bir kopuş gerekli. Ve o kopuş mümkün." diyerek Türkiye'nin Cumhuriyetçi birikimini TKP'nin 22 Ekim'de İzmir'de yapacağı "Halk için Cumhuriyet, Cumhuriyet için Sosyalizm" buluşmasına davet etti.