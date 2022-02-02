TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Halk TV'ye konuk oluyor

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, saat 15.00'te Halk TV'de Can Coşkun'un programına konuk oluyor.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bugün Halk TV'ye konuk olacak.

Okuyan'ı Halk TV'de yayınlanan Can Coşkun'un programı Haber Masası'nda saat 15.00'te izleyebilirsiniz.

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