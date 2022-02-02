Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bugün Halk TV'ye konuk olacak.
Okuyan'ı Halk TV'de yayınlanan Can Coşkun'un programı Haber Masası'nda saat 15.00'te izleyebilirsiniz.
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Halk TV'ye konuk oluyor
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, saat 15.00'te Halk TV'de Can Coşkun'un programına konuk oluyor.
Haber Merkezi
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bugün Halk TV'ye konuk olacak.
Okuyan'ı Halk TV'de yayınlanan Can Coşkun'un programı Haber Masası'nda saat 15.00'te izleyebilirsiniz.