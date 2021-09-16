Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yeni açılan bir soruşturma ile ilgili olarak ifadesi alınmak üzere İzmir Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı.
Soruşturmanın içeriği henüz bilinmiyor.
Patronların Ensesindeyiz
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan hakkında soruşturma açıldı
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan hakkında yeni bir soruşturma açıldığı, bu kapsamda emniyete çağrıldığı öğrenildi.
Haber Merkezi
Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yeni açılan bir soruşturma ile ilgili olarak ifadesi alınmak üzere İzmir Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı.
Soruşturmanın içeriği henüz bilinmiyor.