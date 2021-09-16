TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan hakkında soruşturma açıldı

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan hakkında yeni bir soruşturma açıldığı, bu kapsamda emniyete çağrıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yeni açılan bir soruşturma ile ilgili olarak ifadesi alınmak üzere İzmir Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı.

Soruşturmanın içeriği henüz bilinmiyor.  

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